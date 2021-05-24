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https://ria.ru/20210524/samolet-1733607395.html
Ryanair назвала посадку борта в Минске "угоном при поддержке государства"
Ryanair назвала посадку борта в Минске "угоном при поддержке государства" - РИА Новости, 24.05.2021
Ryanair назвала посадку борта в Минске "угоном при поддержке государства"
Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с самолетом компании, который в воскресенье был перенаправлен в Минск, "угоном, совершённым... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:11
2021-05-24T14:02
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
минск
вильнюс
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МОСКВА/ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с самолетом компании, который в воскресенье был перенаправлен в Минск, "угоном, совершённым при поддержке государства"."Мы опрашиваем наш экипаж, который проделал феноменальную работу по выводу этого самолета и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов", - заявил глава компании. По его словам, инцидент был "очень пугающим" для пассажиров и экипажа, поскольку они находились под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.В официальном заявлении перевозчика также говорится об осуждении действий властей Белоруссии. "Ryanair осуждает незаконные действия белорусских властей, которые вчера перенаправили рейс FR4978 в Минск, что явилось актом авиационного пиратства", - говорится в документе. Также отмечается, что компания больше не может давать комментарии, поскольку того требуют соображения безопасности.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, вильнюс, в мире

Ryanair назвала посадку борта в Минске "угоном при поддержке государства"

11:11 24.05.2021 (обновлено: 14:02 24.05.2021)
 
© AFP 2021 / ONLINER.BYСамолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска
Самолет авиакомпании Ryanair в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AFP 2021 / ONLINER.BY
Читать ria.ru в
МОСКВА/ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с самолетом компании, который в воскресенье был перенаправлен в Минск, "угоном, совершённым при поддержке государства".

"Это был случай угона, поддерживаемого государством... пиратства при поддержке государства", - сказал О'Лири в эфире радиостанции NewsTalk. При этом он отметил, что пока не может говорить об инциденте подробно, так как данной историей сейчас занимаются власти ЕС и НАТО.

"Мы опрашиваем наш экипаж, который проделал феноменальную работу по выводу этого самолета и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов", - заявил глава компании.
По его словам, инцидент был "очень пугающим" для пассажиров и экипажа, поскольку они находились под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.
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В официальном заявлении перевозчика также говорится об осуждении действий властей Белоруссии. "Ryanair осуждает незаконные действия белорусских властей, которые вчера перенаправили рейс FR4978 в Минск, что явилось актом авиационного пиратства", - говорится в документе. Также отмечается, что компания больше не может давать комментарии, поскольку того требуют соображения безопасности.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairМинскВильнюсВ мире
 
 
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