https://ria.ru/20210524/samolet-1733607395.html

Ryanair назвала посадку борта в Минске "угоном при поддержке государства"

Ryanair назвала посадку борта в Минске "угоном при поддержке государства" - РИА Новости, 24.05.2021

Ryanair назвала посадку борта в Минске "угоном при поддержке государства"

Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с самолетом компании, который в воскресенье был перенаправлен в Минск, "угоном, совершённым... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:11

2021-05-24T11:11

2021-05-24T14:02

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

минск

вильнюс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733599260_0:20:3000:1708_1920x0_80_0_0_255298d3c1675e75f600c7728b06915f.jpg

МОСКВА/ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с самолетом компании, который в воскресенье был перенаправлен в Минск, "угоном, совершённым при поддержке государства"."Мы опрашиваем наш экипаж, который проделал феноменальную работу по выводу этого самолета и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов", - заявил глава компании. По его словам, инцидент был "очень пугающим" для пассажиров и экипажа, поскольку они находились под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.В официальном заявлении перевозчика также говорится об осуждении действий властей Белоруссии. "Ryanair осуждает незаконные действия белорусских властей, которые вчера перенаправили рейс FR4978 в Минск, что явилось актом авиационного пиратства", - говорится в документе. Также отмечается, что компания больше не может давать комментарии, поскольку того требуют соображения безопасности.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210524/samolet-1733614781.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

минск

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, минск, вильнюс, в мире