В Литве начали расследование инцидента с экстренно севшим в Минске самолетом Ryanair
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT.
"Было начало досудебное расследование по факту захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми", - заявила агентству BNS руководитель по вопросам коммуникации генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.
Уголовная полиция Литвы также сообщила в Facebook о начале расследования инцидента по двум статьям уголовного кодекса - "насильственное похищение и угон самолета". В ведомстве заявили, что уже установили первых свидетелей произошедшего, которые позднее будут допрошены. Полиция намерена сотрудничать с прокуратурами и должностными лицами других стран ЕС в ходе проводимого расследования, отмечается в сообщении.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.
Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.