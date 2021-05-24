https://ria.ru/20210524/samolet-1733591060.html

В Литве начали расследование инцидента с экстренно севшим в Минске самолетом Ryanair

В Литве начали расследование инцидента с экстренно севшим в Минске самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

В Литве начали расследование инцидента с экстренно севшим в Минске самолетом Ryanair

Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает портал литовского национального радио и... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T09:12

2021-05-24T09:12

2021-05-24T09:12

задержание основателя telegram-канала nexta

минск

белоруссия

вильнюс

литва

происшествия

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Генпрокуратура и полиция Литвы начали расследование инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает портал литовского национального радио и телевидения LRT.Уголовная полиция Литвы также сообщила в Facebook о начале расследования инцидента по двум статьям уголовного кодекса - "насильственное похищение и угон самолета". В ведомстве заявили, что уже установили первых свидетелей произошедшего, которые позднее будут допрошены. Полиция намерена сотрудничать с прокуратурами и должностными лицами других стран ЕС в ходе проводимого расследования, отмечается в сообщении.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html

минск

белоруссия

вильнюс

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, минск, белоруссия, вильнюс, литва, происшествия, в мире