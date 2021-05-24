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МИД призвал Запад оценить ситуацию с самолетом Ryanair без эмоций
МИД призвал Запад оценить ситуацию с самолетом Ryanair без эмоций - РИА Новости, 24.05.2021
МИД призвал Запад оценить ситуацию с самолетом Ryanair без эмоций
Россия призывает Запад воздержаться от двойных стандартов и без эмоций оценить ситуацию вокруг самолета Ryanair во взаимодействии с авиавластями Белоруссии,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:44
2021-05-24T20:19
ryanair
антимайдан
белавиа
эдвард сноуден
армен мартиросян
эво моралес
боливия
вена
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия призывает Запад воздержаться от двойных стандартов и без эмоций оценить ситуацию вокруг самолета Ryanair во взаимодействии с авиавластями Белоруссии, заявил МИД РФ."Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения "двойных стандартов" и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию", - говорится в сообщении ведомства.В министерстве обратили внимание на заявление официального представителя МИД Белоруссии, который выразил готовность Минска к максимальной транспарентности в данном вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов.Представители МИД РФ напомнили, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, западные страны и международные организации, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ реагировали по-другому. Министерство приводит пример 2012 года, когда Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва – Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз. Также МИД напомнил, что объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры: в 2016 году самолет "Белавиа", вылетевший из киевского аэропорта, за 50 километров до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста "Антимайдана" Армена Мартиросяна."Вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ. Они требуют отпустить задержанного Р.Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании "Белавиа". Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства."Характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания", - напомнили в МИД РФ.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
https://ria.ru/20210524/samolet-1733682553.html
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ryanair, антимайдан, белавиа, эдвард сноуден, армен мартиросян, эво моралес, боливия, вена, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, белоруссия

МИД призвал Запад оценить ситуацию с самолетом Ryanair без эмоций

19:44 24.05.2021 (обновлено: 20:19 24.05.2021)
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия призывает Запад воздержаться от двойных стандартов и без эмоций оценить ситуацию вокруг самолета Ryanair во взаимодействии с авиавластями Белоруссии, заявил МИД РФ.
"Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения "двойных стандартов" и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию", - говорится в сообщении ведомства.
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В министерстве обратили внимание на заявление официального представителя МИД Белоруссии, который выразил готовность Минска к максимальной транспарентности в данном вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов.
Представители МИД РФ напомнили, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, западные страны и международные организации, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ реагировали по-другому. Министерство приводит пример 2012 года, когда Турция с помощью истребителей посадила самолет МоскваДамаск, обыскав судно и изъяв его груз. Также МИД напомнил, что объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры: в 2016 году самолет "Белавиа", вылетевший из киевского аэропорта, за 50 километров до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста "Антимайдана" Армена Мартиросяна.
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"Вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ. Они требуют отпустить задержанного Р.Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании "Белавиа". Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.
"Характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания", - напомнили в МИД РФ.
Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером
23 мая, 23:31
В Белоруссии рассказали, как получили сообщение о минировании самолета
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.
 
RyanairАнтимайданБелавиаЭдвард СноуденАрмен МартиросянЭво МоралесБоливияВенаВ миреЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоссияБелоруссия
 
 
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