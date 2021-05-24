https://ria.ru/20210524/ryanair-1733724456.html

МИД призвал Запад оценить ситуацию с самолетом Ryanair без эмоций

МИД призвал Запад оценить ситуацию с самолетом Ryanair без эмоций - РИА Новости, 24.05.2021

МИД призвал Запад оценить ситуацию с самолетом Ryanair без эмоций

Россия призывает Запад воздержаться от двойных стандартов и без эмоций оценить ситуацию вокруг самолета Ryanair во взаимодействии с авиавластями Белоруссии,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:44

2021-05-24T19:44

2021-05-24T20:19

ryanair

антимайдан

белавиа

эдвард сноуден

армен мартиросян

эво моралес

боливия

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636442_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_37453006ad3d86bba74fea7a5ca3eeec.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия призывает Запад воздержаться от двойных стандартов и без эмоций оценить ситуацию вокруг самолета Ryanair во взаимодействии с авиавластями Белоруссии, заявил МИД РФ."Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения "двойных стандартов" и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию", - говорится в сообщении ведомства.В министерстве обратили внимание на заявление официального представителя МИД Белоруссии, который выразил готовность Минска к максимальной транспарентности в данном вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов.Представители МИД РФ напомнили, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, западные страны и международные организации, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ реагировали по-другому. Министерство приводит пример 2012 года, когда Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва – Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз. Также МИД напомнил, что объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры: в 2016 году самолет "Белавиа", вылетевший из киевского аэропорта, за 50 километров до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста "Антимайдана" Армена Мартиросяна."Вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ. Они требуют отпустить задержанного Р.Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании "Белавиа". Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства."Характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания", - напомнили в МИД РФ.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии несмотря на президентский иммунитет досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733682553.html

https://ria.ru/20210523/samolet-1733574890.html

боливия

вена

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ryanair, антимайдан, белавиа, эдвард сноуден, армен мартиросян, эво моралес, боливия, вена, в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, белоруссия