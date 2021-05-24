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США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске - РИА Новости, 24.05.2021
США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и требует немедленно... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T01:38
2021-05-24T02:22
telegram (приложение)
вильнюс
вашингтон (город)
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
энтони блинкен
минск
белоруссия
сша
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и требует немедленно освободить белорусского журналиста Романа Протасевича, задержанного после посадки лайнера.Согласно сообщению, инцидент с посадкой самолета "поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США"."Мы тесно координируем наши ответные меры с нашими партнерами, включая ЕС и чиновников Литвы и Греции. Учитывая указания на то, что вынужденная посадка произошла под ложными предлогами, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) для рассмотрения этих событий", - отметил Блинкен.В заявлении госсекретаря США отмечено также, что "независимые средства массовой информации являются важнейшей опорой, поддерживающей верховенство права, и жизненно важным компонентом демократического общества". В этой связи указано, что США "вновь осуждают преследования и произвольные задержания журналистов" в Белоруссии.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210523/samolet-1733567296.html
вильнюс
вашингтон (город)
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Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером
ОНТ публикует фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером. Белорусский телеканал подчеркивает, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске
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telegram (приложение), вильнюс, вашингтон (город), задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, энтони блинкен, минск, белоруссия, сша, в мире

США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске

01:38 24.05.2021 (обновлено: 02:22 24.05.2021)
 
© AP Photo / Ben Stansall, Pool Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Ben Stansall, Pool
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и требует немедленно освободить белорусского журналиста Романа Протасевича, задержанного после посадки лайнера.
"Соединенные Штаты решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя странами ЕС и последующее снятие (с борта - ред.) и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения", - говорится в заявлении Блинкена, в котором также содержится призыв тщательно расследовать произошедшее.
Согласно сообщению, инцидент с посадкой самолета "поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".
"Мы тесно координируем наши ответные меры с нашими партнерами, включая ЕС и чиновников Литвы и Греции. Учитывая указания на то, что вынужденная посадка произошла под ложными предлогами, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) для рассмотрения этих событий", - отметил Блинкен.
В заявлении госсекретаря США отмечено также, что "независимые средства массовой информации являются важнейшей опорой, поддерживающей верховенство права, и жизненно важным компонентом демократического общества". В этой связи указано, что США "вновь осуждают преследования и произвольные задержания журналистов" в Белоруссии.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.
Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Здание национального аэропорта Минск - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
Вчера, 21:04
В минском аэропорту раскрыли детали экстренной посадки самолета Ryanair
 
Telegram (приложение)ВильнюсВашингтон (город)Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairЭнтони БлинкенМинскБелоруссияСШАВ мире
 
 
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