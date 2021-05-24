США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске
01:38 24.05.2021 (обновлено: 02:22 24.05.2021)
© AP Photo / Ben Stansall, Pool Государственный секретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Ben Stansall, Pool
ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и требует немедленно освободить белорусского журналиста Романа Протасевича, задержанного после посадки лайнера.
"Соединенные Штаты решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя странами ЕС и последующее снятие (с борта - ред.) и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения", - говорится в заявлении Блинкена, в котором также содержится призыв тщательно расследовать произошедшее.
Согласно сообщению, инцидент с посадкой самолета "поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США".
"Мы тесно координируем наши ответные меры с нашими партнерами, включая ЕС и чиновников Литвы и Греции. Учитывая указания на то, что вынужденная посадка произошла под ложными предлогами, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) для рассмотрения этих событий", - отметил Блинкен.
В заявлении госсекретаря США отмечено также, что "независимые средства массовой информации являются важнейшей опорой, поддерживающей верховенство права, и жизненно важным компонентом демократического общества". В этой связи указано, что США "вновь осуждают преследования и произвольные задержания журналистов" в Белоруссии.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.
Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.