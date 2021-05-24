https://ria.ru/20210524/ryanair-1733581039.html

США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске

США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске - РИА Новости, 24.05.2021

США осудили власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и требует немедленно... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T01:38

2021-05-24T01:38

2021-05-24T02:22

telegram (приложение)

вильнюс

вашингтон (город)

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

энтони блинкен

минск

белоруссия

сша

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решительно осуждает инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и требует немедленно освободить белорусского журналиста Романа Протасевича, задержанного после посадки лайнера.Согласно сообщению, инцидент с посадкой самолета "поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США"."Мы тесно координируем наши ответные меры с нашими партнерами, включая ЕС и чиновников Литвы и Греции. Учитывая указания на то, что вынужденная посадка произошла под ложными предлогами, мы поддерживаем скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) для рассмотрения этих событий", - отметил Блинкен.В заявлении госсекретаря США отмечено также, что "независимые средства массовой информации являются важнейшей опорой, поддерживающей верховенство права, и жизненно важным компонентом демократического общества". В этой связи указано, что США "вновь осуждают преследования и произвольные задержания журналистов" в Белоруссии.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, в воскресенье экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, на место выбыли саперы. Информация о минировании не подтвердилась, СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения о минировании.Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главред также признанного экстремистским Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич летел этим самолетом, он задержан при проверке документов в минском аэропорту. Протасевич внесен в республике в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210523/samolet-1733567296.html

вильнюс

вашингтон (город)

минск

белоруссия

сша

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Фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером ОНТ публикует фрагмент записи переговоров пилота авиакомпании Ryanair с диспетчером. Белорусский телеканал подчеркивает, что именно пилоты приняли решение посадить самолет в Минске 2021-05-24T01:38 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

telegram (приложение), вильнюс, вашингтон (город), задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, энтони блинкен, минск, белоруссия, сша, в мире