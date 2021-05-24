https://ria.ru/20210524/rosturizm-1733617090.html

В Ростуризме заявили о намерении продлить детский туристический кешбэк

В Ростуризме заявили о намерении продлить детский туристический кешбэк - РИА Новости, 24.05.2021

В Ростуризме заявили о намерении продлить детский туристический кешбэк

Ростуризм готов выступить с предложением продлить программу возврата части стоимости путевок в детские лагеря до конца года, если она окажется успешной,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:51

2021-05-24T11:51

2021-05-24T14:58

зарина догузова

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151494/26/1514942603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6569a878785530623fe48927ac5b2354.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ростуризм готов выступить с предложением продлить программу возврата части стоимости путевок в детские лагеря до конца года, если она окажется успешной, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартует 25 мая, купить поездку можно будет до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста. Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. На реализацию данной программы правительство выделило 5 миллиардов рублей.Догузова также отметила, что детские лагеря, которые не успели подключиться к программе, но желают этого, смогут принять участие после первого старта. "Всем лагерям, которые хотят подключиться к программе, но по какой-то причине, в первое окно не попали: либо хотели, но потом передумали, либо технически не успели, мы обязательно такую возможность дадим", - сообщила глава Ростуризма.По ее словам, у государственных лагерей нет необходимости участвовать в программе, кроме того, есть организации, которые не успели подключиться по техническим причинам. "Мы работали, можно сказать, в авральном режиме и надо было в какой-то момент стартовать. Если бы мы ждали все лагеря, то просто не стартовали бы до 1 июня, поэтому пришлось очень жесткие условия ставить лагерям", - заключила она.

https://ria.ru/20210520/pravila-1733124534.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/lager-1733317817.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество