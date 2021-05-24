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В Ростуризме заявили о намерении продлить детский туристический кешбэк
В Ростуризме заявили о намерении продлить детский туристический кешбэк - РИА Новости, 24.05.2021
В Ростуризме заявили о намерении продлить детский туристический кешбэк
Ростуризм готов выступить с предложением продлить программу возврата части стоимости путевок в детские лагеря до конца года, если она окажется успешной,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:51
2021-05-24T14:58
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ростуризм готов выступить с предложением продлить программу возврата части стоимости путевок в детские лагеря до конца года, если она окажется успешной, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартует 25 мая, купить поездку можно будет до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста. Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. На реализацию данной программы правительство выделило 5 миллиардов рублей.Догузова также отметила, что детские лагеря, которые не успели подключиться к программе, но желают этого, смогут принять участие после первого старта. "Всем лагерям, которые хотят подключиться к программе, но по какой-то причине, в первое окно не попали: либо хотели, но потом передумали, либо технически не успели, мы обязательно такую возможность дадим", - сообщила глава Ростуризма.По ее словам, у государственных лагерей нет необходимости участвовать в программе, кроме того, есть организации, которые не успели подключиться по техническим причинам. "Мы работали, можно сказать, в авральном режиме и надо было в какой-то момент стартовать. Если бы мы ждали все лагеря, то просто не стартовали бы до 1 июня, поэтому пришлось очень жесткие условия ставить лагерям", - заключила она.
https://ria.ru/20210520/pravila-1733124534.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/lager-1733317817.html
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зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), общество

В Ростуризме заявили о намерении продлить детский туристический кешбэк

11:51 24.05.2021 (обновлено: 14:58 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкДети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере "Бригантина" в поселке Песчаное в Крыму
Дети купаются на отдыхе в детском оздоровительном лагере Бригантина в поселке Песчаное в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ростуризм готов выступить с предложением продлить программу возврата части стоимости путевок в детские лагеря до конца года, если она окажется успешной, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
"Если программа окажется востребованной и люди будут с удовольствием пользоваться ей, то мы дальше рассмотрим вопрос о ее продлении. Кстати говоря, скажу, что мы будем готовы выступить с предложением о том, чтобы продлить ее точно до конца года, в том числе на осенние каникулы", - сказала Догузова.
Программа возврата части стоимости путевок в детские лагеря стартует 25 мая, купить поездку можно будет до 31 августа, а вернуться из лагеря - вплоть до 15 сентября. По условиям программы, возмещению подлежит 50% стоимости оплаченных путевок в детские лагеря, вернуть можно будет до 20 тысяч рублей. Часть денег, потраченных на путевку, будет автоматически начисляться на карту "Мир" в течение пяти рабочих дней.
Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста. Воспользоваться программой смогут более 350 тысяч семей. На реализацию данной программы правительство выделило 5 миллиардов рублей.
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Догузова также отметила, что детские лагеря, которые не успели подключиться к программе, но желают этого, смогут принять участие после первого старта. "Всем лагерям, которые хотят подключиться к программе, но по какой-то причине, в первое окно не попали: либо хотели, но потом передумали, либо технически не успели, мы обязательно такую возможность дадим", - сообщила глава Ростуризма.
По ее словам, у государственных лагерей нет необходимости участвовать в программе, кроме того, есть организации, которые не успели подключиться по техническим причинам. "Мы работали, можно сказать, в авральном режиме и надо было в какой-то момент стартовать. Если бы мы ждали все лагеря, то просто не стартовали бы до 1 июня, поэтому пришлось очень жесткие условия ставить лагерям", - заключила она.
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Зарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Общество
 
 
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