https://ria.ru/20210524/rossiyanka-1733703620.html

Консул встретился с родителями россиянки, задержанной в Минске

Консул встретился с родителями россиянки, задержанной в Минске - РИА Новости, 24.05.2021

Консул встретился с родителями россиянки, задержанной в Минске

Консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, росссийские дипломаты рассчитывают в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:55

2021-05-24T17:55

2021-05-24T18:17

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, росссийские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной, сообщает российское посольство в Белоруссии.Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что российский консул "отказался оказывать помощь" россиянке Софии Сапеге, задержанной в Минске с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.Кроме того, в российской дипмиссии назвали "очередным враньем" информацию, что российский консул якобы не помогает россиянке Сапеге.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.

https://ria.ru/20210524/sovfed-1733701221.html

https://ria.ru/20210524/protasevich-1733698378.html

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белоруссия

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задержание основателя telegram-канала nexta, россия, белоруссия, в мире