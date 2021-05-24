Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/rossiyanka-1733703620.html
Консул встретился с родителями россиянки, задержанной в Минске
Консул встретился с родителями россиянки, задержанной в Минске - РИА Новости, 24.05.2021
Консул встретился с родителями россиянки, задержанной в Минске
Консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, росссийские дипломаты рассчитывают в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:55
2021-05-24T18:17
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636442_0:120:3428:2048_1920x0_80_0_0_37453006ad3d86bba74fea7a5ca3eeec.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, росссийские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной, сообщает российское посольство в Белоруссии.Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что российский консул "отказался оказывать помощь" россиянке Софии Сапеге, задержанной в Минске с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.Кроме того, в российской дипмиссии назвали "очередным враньем" информацию, что российский консул якобы не помогает россиянке Сапеге.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.
https://ria.ru/20210524/sovfed-1733701221.html
https://ria.ru/20210524/protasevich-1733698378.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733636442_516:0:3247:2048_1920x0_80_0_0_050ac2d3f43408fc2434e6674f6757c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
задержание основателя telegram-канала nexta, россия, белоруссия, в мире

Консул встретился с родителями россиянки, задержанной в Минске

17:55 24.05.2021 (обновлено: 18:17 24.05.2021)
 
© AP Photo / Martin Meissner, FileСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Martin Meissner, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Консул РФ встретился с родителями задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги, им был рекомендован адвокат, кроме того, росссийские дипломаты рассчитывают в скором времени получить консульский доступ к задержанной, сообщает российское посольство в Белоруссии.
Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что российский консул "отказался оказывать помощь" россиянке Софии Сапеге, задержанной в Минске с основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

"Хотели бы отметить, что консул встречался с родителями гражданки Сапега, которым был рекомендован адвокат на случай необходимости оказания квалифицированной юридической помощи. Находимся с ними в постоянном контакте. Посольством был также направлен соответствующий запрос в компетентные органы Республики Беларусь по гражданке Сапега. В настоящее время нами получено уведомление о ее задержании. Взаимодействуем по данному вопросу с белорусской стороной. В ближайшее время ожидаем получить консульский доступ к задержанной", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Кроме того, в российской дипмиссии назвали "очередным враньем" информацию, что российский консул якобы не помогает россиянке Сапеге.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 17:43
Сенатор посчитал инцидент с Протасевичем накануне саммита ЕС неслучайным
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Европейский гуманитарный университет сообщил, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку.
Роман Протасевич в суде города Минска - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
Вчера, 17:30
Эксперт рассказала, грозит ли Протасевичу смертная казнь
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaРоссияБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00В России разработали экспресс-метод обнаружения радиационной угрозы
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
Лента новостейМолния