https://ria.ru/20210524/ronan-1733388565.html

Сирша Ронан сыграет леди Макбет на сцене лондонского театра

Сирша Ронан сыграет леди Макбет на сцене лондонского театра - РИА Новости, 24.05.2021

Сирша Ронан сыграет леди Макбет на сцене лондонского театра

Стало известно, что Сирша Ронан исполнит роль леди Макбет на сцене лондонского театра Алмейда, сообщает The Guardian. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T02:24

2021-05-24T02:24

2021-05-24T02:24

культура

театр

новости культуры

сирша ронан

уильям шекспир

лондон

спектакль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156336/99/1563369980_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_f41db704345d7723b46456437bc5acb5.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Стало известно, что Сирша Ронан исполнит роль леди Макбет на сцене лондонского театра Алмейда, сообщает The Guardian. Новый спектакль предполагает феминистское прочтение шекспировской трагедии. Художественный руководитель театра Руперт Гулд говорит, что в постановке будут представлены "более равноправные отношения" между Макбетами, в сравнении с тем, как их показывают обычно.В спектакле также сыграет Джеймс МакАрдл, с которым актриса снималась в фильме "Две королевы". Режиссер постановки — Яэль Фарбер. Это не первая театральная роль Ронан. В 2016 году она дебютировала на Бродвее в "Суровом испытании". Премьера спектакля "The tragedy of Macbeth" ("Трагедия Макбет") с Сиршей Ронан в главной роли состоится в сентябре этого года.

https://ria.ru/20200826/ammonit-1576330568.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, сирша ронан, уильям шекспир, лондон, спектакль