https://ria.ru/20210524/rezhim-1733614395.html

В трех районах Приморья ввели режим ЧС

В трех районах Приморья ввели режим ЧС - РИА Новости, 24.05.2021

В трех районах Приморья ввели режим ЧС

Власти Приморья ввели режим ЧС на трех территориях региона, в том числе во Владивостоке, из-за переполнения временной площадки комплекса твердых бытовых... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:39

2021-05-24T11:39

2021-05-24T12:56

артёмовский городской округ

общество

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Власти Приморья ввели режим ЧС на трех территориях региона, в том числе во Владивостоке, из-за переполнения временной площадки комплекса твердых бытовых отходов, следует из опубликованного на сайте правительства постановления губернатора."В связи с фактическим исчерпанием свободной мощности для размещения отходов на временной площадке в границах проектируемой карты № 2 объекта "Комплекс по переработке и утилизации бытовых отходов Владивосток, Холмистая, 1", возникновения угрозы загрязнения твёрдыми коммунальными отходами окружающей среды…. ввести на территории Владивостокского, Артёмовского городских округов, Надеждинского муниципального района режим ЧС муниципального характера и установить региональный уровень реагирования", - говорится в тексте постановления.Также отмечается, что на территории Владивостокского, Артёмовского городских округов и Надеждинского муниципального района нет действующих полигонов для размещения твёрдых коммунальных отходов.Приморский экологический оператор" (ПЭО) готовит вторую площадку для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) после того, как первая была переполнена и на трех территориях Приморья ввели режим ЧС, сообщил первый замдиректора ПЭО Сергей Лазарев."Это не просто временная площадка, а уже был официальный объект размещения твердых коммунальных отходов, но он исчерпал свои мощности. В рамках данного ЧС мы заканчиваем подготовку второй площадки, и остановок в связи с этим по приему ТКО <…> у нас не ожидается. В рамках подготовки у нас идет устройство съезда дорожного полотна, чтобы машины могли спокойно разгружаться", - сказал Лазарев, чей комментарий журналистам предоставили в правительстве Приморья.Представитель пресс-службы правительства региона уточнил РИА Новости, что ситуация не повлияет на вывоз мусора из населенных пунктов. "Максимум – пока не будут принимать ветки (поломанные в ходе ледяного циклона в 2020 г – ред.)… Сейчас готовят временную площадку, которая в течение недели будет принимать отходы", - добавил собеседник.По словам Лазарева, ПЭО приступил к закупке оборудования для модернизации линии, которая позволит 100% отходов подвергать сортировке, а не 40-50%, как сейчас."Это будет сделано в ближайшие 4-5 месяцев. Мы запустимся в этом году и будем 100% отходов сортировать. Таким образом у нас увеличится количество вторсырья, все остатки после сортировки, не подлежащие переработке, будут прессоваться и поступать на площадку в "кубиках", а не навалом. Мы будем устанавливать через 3-4 месяца дробильные машины для крупногабаритных отходов, мебели, чтобы сократить объемы размещения на полигоне, и будем использовать его как пересыпку", - сказал Лазарев.Он добавил, что также будет работать дробильная машина и для строительных отходов.

https://ria.ru/20210524/toplivo-1733253677.html

https://ria.ru/20210519/shary-1732897108.html

артёмовский городской округ

владивосток

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артёмовский городской округ, общество, владивосток, происшествия