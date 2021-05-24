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В трех районах Приморья ввели режим ЧС
В трех районах Приморья ввели режим ЧС - РИА Новости, 24.05.2021
В трех районах Приморья ввели режим ЧС
Власти Приморья ввели режим ЧС на трех территориях региона, в том числе во Владивостоке, из-за переполнения временной площадки комплекса твердых бытовых... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:39
2021-05-24T12:56
артёмовский городской округ
общество
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Власти Приморья ввели режим ЧС на трех территориях региона, в том числе во Владивостоке, из-за переполнения временной площадки комплекса твердых бытовых отходов, следует из опубликованного на сайте правительства постановления губернатора."В связи с фактическим исчерпанием свободной мощности для размещения отходов на временной площадке в границах проектируемой карты № 2 объекта "Комплекс по переработке и утилизации бытовых отходов Владивосток, Холмистая, 1", возникновения угрозы загрязнения твёрдыми коммунальными отходами окружающей среды…. ввести на территории Владивостокского, Артёмовского городских округов, Надеждинского муниципального района режим ЧС муниципального характера и установить региональный уровень реагирования", - говорится в тексте постановления.Также отмечается, что на территории Владивостокского, Артёмовского городских округов и Надеждинского муниципального района нет действующих полигонов для размещения твёрдых коммунальных отходов.Приморский экологический оператор" (ПЭО) готовит вторую площадку для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) после того, как первая была переполнена и на трех территориях Приморья ввели режим ЧС, сообщил первый замдиректора ПЭО Сергей Лазарев."Это не просто временная площадка, а уже был официальный объект размещения твердых коммунальных отходов, но он исчерпал свои мощности. В рамках данного ЧС мы заканчиваем подготовку второй площадки, и остановок в связи с этим по приему ТКО &lt;…&gt; у нас не ожидается. В рамках подготовки у нас идет устройство съезда дорожного полотна, чтобы машины могли спокойно разгружаться", - сказал Лазарев, чей комментарий журналистам предоставили в правительстве Приморья.Представитель пресс-службы правительства региона уточнил РИА Новости, что ситуация не повлияет на вывоз мусора из населенных пунктов. "Максимум – пока не будут принимать ветки (поломанные в ходе ледяного циклона в 2020 г – ред.)… Сейчас готовят временную площадку, которая в течение недели будет принимать отходы", - добавил собеседник.По словам Лазарева, ПЭО приступил к закупке оборудования для модернизации линии, которая позволит 100% отходов подвергать сортировке, а не 40-50%, как сейчас."Это будет сделано в ближайшие 4-5 месяцев. Мы запустимся в этом году и будем 100% отходов сортировать. Таким образом у нас увеличится количество вторсырья, все остатки после сортировки, не подлежащие переработке, будут прессоваться и поступать на площадку в "кубиках", а не навалом. Мы будем устанавливать через 3-4 месяца дробильные машины для крупногабаритных отходов, мебели, чтобы сократить объемы размещения на полигоне, и будем использовать его как пересыпку", - сказал Лазарев.Он добавил, что также будет работать дробильная машина и для строительных отходов.
https://ria.ru/20210524/toplivo-1733253677.html
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артёмовский городской округ, общество, владивосток, происшествия

В трех районах Приморья ввели режим ЧС

11:39 24.05.2021 (обновлено: 12:56 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
Вид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Власти Приморья ввели режим ЧС на трех территориях региона, в том числе во Владивостоке, из-за переполнения временной площадки комплекса твердых бытовых отходов, следует из опубликованного на сайте правительства постановления губернатора.
"В связи с фактическим исчерпанием свободной мощности для размещения отходов на временной площадке в границах проектируемой карты № 2 объекта "Комплекс по переработке и утилизации бытовых отходов Владивосток, Холмистая, 1", возникновения угрозы загрязнения твёрдыми коммунальными отходами окружающей среды…. ввести на территории Владивостокского, Артёмовского городских округов, Надеждинского муниципального района режим ЧС муниципального характера и установить региональный уровень реагирования", - говорится в тексте постановления.
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Также отмечается, что на территории Владивостокского, Артёмовского городских округов и Надеждинского муниципального района нет действующих полигонов для размещения твёрдых коммунальных отходов.
Приморский экологический оператор" (ПЭО) готовит вторую площадку для размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) после того, как первая была переполнена и на трех территориях Приморья ввели режим ЧС, сообщил первый замдиректора ПЭО Сергей Лазарев.
"Это не просто временная площадка, а уже был официальный объект размещения твердых коммунальных отходов, но он исчерпал свои мощности. В рамках данного ЧС мы заканчиваем подготовку второй площадки, и остановок в связи с этим по приему ТКО <…> у нас не ожидается. В рамках подготовки у нас идет устройство съезда дорожного полотна, чтобы машины могли спокойно разгружаться", - сказал Лазарев, чей комментарий журналистам предоставили в правительстве Приморья.
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Представитель пресс-службы правительства региона уточнил РИА Новости, что ситуация не повлияет на вывоз мусора из населенных пунктов. "Максимум – пока не будут принимать ветки (поломанные в ходе ледяного циклона в 2020 г – ред.)… Сейчас готовят временную площадку, которая в течение недели будет принимать отходы", - добавил собеседник.
По словам Лазарева, ПЭО приступил к закупке оборудования для модернизации линии, которая позволит 100% отходов подвергать сортировке, а не 40-50%, как сейчас.
"Это будет сделано в ближайшие 4-5 месяцев. Мы запустимся в этом году и будем 100% отходов сортировать. Таким образом у нас увеличится количество вторсырья, все остатки после сортировки, не подлежащие переработке, будут прессоваться и поступать на площадку в "кубиках", а не навалом. Мы будем устанавливать через 3-4 месяца дробильные машины для крупногабаритных отходов, мебели, чтобы сократить объемы размещения на полигоне, и будем использовать его как пересыпку", - сказал Лазарев.
Он добавил, что также будет работать дробильная машина и для строительных отходов.
 
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