https://ria.ru/20210524/rekonstruktsiya-1733584996.html
В аэропорту Якутска началась реконструкция
В аэропорту Якутска началась реконструкция - РИА Новости, 24.05.2021
В аэропорту Якутска началась реконструкция
Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в аэропорту Якутска, на период ремонтных работ рейсы будут выполняться в штатном режиме, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T06:30
2021-05-24T06:30
2021-05-24T09:47
республика саха (якутия)
россия
якутск
аэропорт
общество
экономика
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ЯКУТСК, 24 мая – РИА Новости. Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в аэропорту Якутска, на период ремонтных работ рейсы будут выполняться в штатном режиме, сообщает пресс-служба международного аэропорта.Как отметили в аэропорту, в настоящее время полеты выполняются воздушными судами типов Boeing-737-700, Embraer-170 LR, Sukhoi Superjet 100 и Airbus 319 авиакомпаний "Якутия", "Алроса", "Сибирь/S7", "Ираэро" и "Уральские авиалинии"."На расписание рейсов внутри республики реконструкция не повлияет. Работы также не повлияют на сборы и тарифы на аэропортовое, наземное и прочее обслуживание, включая терминальную обработку груза. Следует пояснить, что аэропорт Якутск осуществляет обработку и подготовку груза к отправке, непосредственно перевозкой груза занимаются авиакомпании, которые и устанавливают тарифы за перевозку 1 килограмма груза", — добавили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в аэропорту Якутска планируется выполнить обновление существующей искусственной взлетно-посадочной полосы — 2 (ИВПП-2) длиной 625 метров, устройство пандуса длиной 175 метров, устройство верхнего слоя на участке удлинения ИВПП длиной 200 метров.По словам председателя правительства республики Андрея Тарасенко, во время ремонта ВПП участок ВПП для посадки судов будет на 600 метров короче, а для взлета — 1725 метров. Это значит, что в летнее время летать будут не все типы самолетов, а только В-737-700, Q-300 и ERJ-170. Власти республики разработают альтернативные схемы транспортного сообщения с другими регионами, чтобы не допустить срывов перевозок.
https://ria.ru/20210520/yakutiya-1733141185.html
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россия, якутск, аэропорт, общество, экономика
ЯКУТСК, 24 мая – РИА Новости. Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в аэропорту Якутска, на период ремонтных работ рейсы будут выполняться в штатном режиме, сообщает пресс-служба международного аэропорта.
"С 24 мая на строительно-монтажные работы закрыт участок полосы длиной 625 метров. Аэропорт продолжит работать в штатном режиме с рабочим участком полосы 1628 метров <…> С октября 2021 года аэропорт Якутск начнет эксплуатировать взлетно-посадочную полосу с полной длиной 3400 метров (активный участок 3250 метров)", — рассказали в пресс-службе.
Как отметили в аэропорту, в настоящее время полеты выполняются воздушными судами типов Boeing-737-700, Embraer-170 LR, Sukhoi Superjet
100 и Airbus 319 авиакомпаний "Якутия", "Алроса
", "Сибирь/S7
", "Ираэро" и "Уральские авиалинии
".
"На расписание рейсов внутри республики реконструкция не повлияет. Работы также не повлияют на сборы и тарифы на аэропортовое, наземное и прочее обслуживание, включая терминальную обработку груза. Следует пояснить, что аэропорт Якутск осуществляет обработку и подготовку груза к отправке, непосредственно перевозкой груза занимаются авиакомпании, которые и устанавливают тарифы за перевозку 1 килограмма груза", — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Якутска
планируется выполнить обновление существующей искусственной взлетно-посадочной полосы — 2 (ИВПП-2) длиной 625 метров, устройство пандуса длиной 175 метров, устройство верхнего слоя на участке удлинения ИВПП длиной 200 метров.
По словам председателя правительства республики Андрея Тарасенко, во время ремонта ВПП участок ВПП для посадки судов будет на 600 метров короче, а для взлета — 1725 метров. Это значит, что в летнее время летать будут не все типы самолетов, а только В-737-700, Q-300 и ERJ-170. Власти республики разработают альтернативные схемы транспортного сообщения с другими регионами, чтобы не допустить срывов перевозок.