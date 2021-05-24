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На Урале завели дело из-за гибели женщины, упавшей в открытый коллектор
На Урале завели дело из-за гибели женщины, упавшей в открытый коллектор - РИА Новости, 24.05.2021
На Урале завели дело из-за гибели женщины, упавшей в открытый коллектор
Следователи возбудили уголовное дело после падения в открытый коллектор в Челябинске 45-летней женщины, которая в результате происшествия погибла, сообщило в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:10
2021-05-24T10:10
2021-05-24T10:10
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после падения в открытый коллектор в Челябинске 45-летней женщины, которая в результате происшествия погибла, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.По данным СУСК, днем 22 мая на территории Заячьего острова в Калининском районе в канализационный коллектор упала 45-летняя местная жительница. Тело женщины позже обнаружено в системе водосбора."Следственными органами СК РФ по Челябинской области по результатам проверки, проведенной данному факту, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.В рамках расследования уголовного дела следователями СК будет проведен комплекс необходимых следственных действий и установлены виновные должностные лица, не обеспечившие режим безопасности при эксплуатации инженерных коммуникаций, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20200824/pogibshie-1576254397.html
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следственный комитет россии (ск рф), челябинск, челябинская область, происшествия