https://ria.ru/20210524/raketa-1733584238.html

"Союз-2.1б" со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс Восточного

"Союз-2.1б" со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс Восточного - РИА Новости, 24.05.2021

"Союз-2.1б" со спутниками OneWeb вывезли на стартовый комплекс Восточного

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T05:50

2021-05-24T05:50

2021-05-24T05:50

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный, сообщается на сайте "Роскосмоса".Ранее "Главкосмос" (предприятие "Роскосмоса") сообщал, что следующий запуск 36 британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный планируется на 27 мая. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал РИА Новости, что старт намечен на 27 мая в 20.43 мск (28 мая в 2.43 по местному времени)."В соответствии с решением Государственной комиссии утром 24 мая ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb была вывезена с технического на стартовый комплекс космодрома Восточный и установлена в стартовую систему. Ее пуск в настоящее время запланирован в четверг, 27 мая, в 20.43 по московскому времени", - говорится в сообщении.Отмечается, что в понедельник в 1.00 (мск) началась транспортировка ракеты на стартовый комплекс. Одновременно расчет специалистов "Роскосмоса" приступил к работам по подготовке стартового оборудования. Спустя несколько часов ракета была установлена в стартовую систему, а также проведен наезд мобильной башни обслуживания.

https://ria.ru/20210523/mks-1733499378.html

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россия, восточный, oneweb, космос - риа наука, союз, роскосмос, москва