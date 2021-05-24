https://ria.ru/20210524/prud-1733593547.html

В Алтайском крае двое мальчиков утонули в пруду

В Алтайском крае двое мальчиков утонули в пруду - РИА Новости, 24.05.2021

В Алтайском крае двое мальчиков утонули в пруду

Двое мальчиков решили покататься на деревянном плоту на пруду в Алтайском крае и утонули, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T09:32

2021-05-24T09:32

2021-05-24T09:32

россия

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg

БАРНАУЛ, 24 мая - РИА Новости. Двое мальчиков решили покататься на деревянном плоту на пруду в Алтайском крае и утонули, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону."Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту утопления двух мальчиков 11-ти и 12-ти лет в пруду, находящегося в селе Новороманово Калманского района", - говорится в сообщении.По данным следствия, в воскресенье вечером дети пошли на пруд без присмотра взрослых."На берегу мальчики обнаружили деревянный плот, на котором решили покататься. Отплыв на середину водоема, 11-летний мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате чего сам погиб", - уточняют в СУСК.Следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается."Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращают внимание жителей региона на то, что, несмотря на установившуюся жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов. Кроме того, вода в открытых водоемах в настоящее время недостаточно прогрета для купания несовершеннолетних, поэтому есть опасность наступления несчастных случаев. Также обращаем внимание на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды", - резюмируют в СУСК.

https://ria.ru/20210524/shkolnitsy-1733590303.html

https://ria.ru/20210418/kamchatka-1728793909.html

россия

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия