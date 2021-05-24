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В Алтайском крае двое мальчиков утонули в пруду
В Алтайском крае двое мальчиков утонули в пруду - РИА Новости, 24.05.2021
В Алтайском крае двое мальчиков утонули в пруду
Двое мальчиков решили покататься на деревянном плоту на пруду в Алтайском крае и утонули, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T09:32
2021-05-24T09:32
россия
следственный комитет россии (ск рф)
алтайский край
происшествия
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БАРНАУЛ, 24 мая - РИА Новости. Двое мальчиков решили покататься на деревянном плоту на пруду в Алтайском крае и утонули, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону."Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту утопления двух мальчиков 11-ти и 12-ти лет в пруду, находящегося в селе Новороманово Калманского района", - говорится в сообщении.По данным следствия, в воскресенье вечером дети пошли на пруд без присмотра взрослых."На берегу мальчики обнаружили деревянный плот, на котором решили покататься. Отплыв на середину водоема, 11-летний мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате чего сам погиб", - уточняют в СУСК.Следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается."Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращают внимание жителей региона на то, что, несмотря на установившуюся жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов. Кроме того, вода в открытых водоемах в настоящее время недостаточно прогрета для купания несовершеннолетних, поэтому есть опасность наступления несчастных случаев. Также обращаем внимание на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды", - резюмируют в СУСК.
https://ria.ru/20210524/shkolnitsy-1733590303.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край, происшествия

В Алтайском крае двое мальчиков утонули в пруду

09:32 24.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАРНАУЛ, 24 мая - РИА Новости. Двое мальчиков решили покататься на деревянном плоту на пруду в Алтайском крае и утонули, возбуждено уголовное дело, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) по факту утопления двух мальчиков 11-ти и 12-ти лет в пруду, находящегося в селе Новороманово Калманского района", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в воскресенье вечером дети пошли на пруд без присмотра взрослых.
"На берегу мальчики обнаружили деревянный плот, на котором решили покататься. Отплыв на середину водоема, 11-летний мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате чего сам погиб", - уточняют в СУСК.
Следователи ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу, устанавливаются обстоятельства гибели детей. Расследование уголовного дела продолжается.
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"Следственные органы СК России по Алтайскому краю обращают внимание жителей региона на то, что, несмотря на установившуюся жаркую погоду, не следует пренебрегать правилами безопасности при нахождении вблизи водоемов. Кроме того, вода в открытых водоемах в настоящее время недостаточно прогрета для купания несовершеннолетних, поэтому есть опасность наступления несчастных случаев. Также обращаем внимание на то, что оставлять детей одних ни в коем случае нельзя, особенно вблизи воды", - резюмируют в СУСК.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Алтайский крайПроисшествия
 
 
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