https://ria.ru/20210524/protest-1733725930.html

У офиса ЕК в Варшаве проходит акция с требованием освободить Протасевича

У офиса ЕК в Варшаве проходит акция с требованием освободить Протасевича - РИА Новости, 24.05.2021

У офиса ЕК в Варшаве проходит акция с требованием освободить Протасевича

Протест с требованием освободить задержанного в Белоруссии Романа Протасевича (основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским)... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T19:53

2021-05-24T19:53

2021-05-24T19:53

задержание основателя telegram-канала nexta

еврокомиссия

евросоюз

белоруссия

варшава

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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Протест с требованием освободить задержанного в Белоруссии Романа Протасевича (основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским) проходит в понедельник вечером возле офиса представительства Европейской комиссии в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.К зданию, где расположено представительство Европейской комиссии и Европейского парламента пришли более ста человек – выходцев из Белоруссии и поляков. Они принесли бело-красно-белые флаги и флаги Евросоюза, портреты Протасевича и других белорусских оппозиционеров, находящихся в заключении.Протестующие требуют от европейских структур более сильного давления на белорусский режим, введения новых санкций.Участники протеста собирают подписи под петицией с просьбой активно вмешаться в ситуацию с Протасевичем, которую передадут в представительство Еврокомиссии.В акции принимают участие также некоторые польские политики, в частности, депутат парламента Михал Щерба.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210524/protasevich-1733698378.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

варшава

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задержание основателя telegram-канала nexta, еврокомиссия, евросоюз, белоруссия, варшава, в мире