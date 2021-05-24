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Видеомониторинг лесных пожаров ускорил прибытие подмосковных спасателей
Видеомониторинг лесных пожаров ускорил прибытие подмосковных спасателей - РИА Новости, 24.05.2021
Видеомониторинг лесных пожаров ускорил прибытие подмосковных спасателей
Министр экологии Подмосковья Андрей Разин рассказал, что внедрение системы видеомониторинга в регионе позволило втрое снизить время от возникновения лесного... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:51
2021-05-24T18:51
2021-05-24T18:51
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр экологии Подмосковья Андрей Разин рассказал, что внедрение системы видеомониторинга в регионе позволило втрое снизить время от возникновения лесного пожара до появления спасателей. Об этом сообщил телеканал "360".В области на самых высоких точках мобильной связи установлены 94 видеокамеры. Их радиус действия достигает около 25 километров, что позволяет обеспечить стопроцентный охват лесов.После получения сигнала диспетчеры передают картинку спасателям, которые выезжают на место задымления. Отмечается, что видеокамеры используют вместе с космическим, наземным и авиационным мониторингом."Напоминаю, что 43% территории в Подмосковье – это леса. И наша задача – сделать так, чтобы у нас все было под контролем, чтобы было своевременное информирование. И в случаях, если есть какие-то тревожные моменты, нельзя допустить каких-либо потрясений", – подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости.
Министр экологии Подмосковья Андрей Разин рассказал, что внедрение системы видеомониторинга в регионе позволило втрое снизить время от возникновения лесного пожара до появления спасателей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
В области на самых высоких точках мобильной связи установлены 94 видеокамеры. Их радиус действия достигает около 25 километров, что позволяет обеспечить стопроцентный охват лесов.
После получения сигнала диспетчеры передают картинку спасателям, которые выезжают на место задымления. Отмечается, что видеокамеры используют вместе с космическим, наземным и авиационным мониторингом.
"Напоминаю, что 43% территории в Подмосковье – это леса. И наша задача – сделать так, чтобы у нас все было под контролем, чтобы было своевременное информирование. И в случаях, если есть какие-то тревожные моменты, нельзя допустить каких-либо потрясений", – подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.