Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210524/pozhary-1733713907.html
Видеомониторинг лесных пожаров ускорил прибытие подмосковных спасателей
Видеомониторинг лесных пожаров ускорил прибытие подмосковных спасателей - РИА Новости, 24.05.2021
Видеомониторинг лесных пожаров ускорил прибытие подмосковных спасателей
Министр экологии Подмосковья Андрей Разин рассказал, что внедрение системы видеомониторинга в регионе позволило втрое снизить время от возникновения лесного... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:51
2021-05-24T18:51
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733713247_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_b954c611bbb97336b5705a9414a94605.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр экологии Подмосковья Андрей Разин рассказал, что внедрение системы видеомониторинга в регионе позволило втрое снизить время от возникновения лесного пожара до появления спасателей. Об этом сообщил телеканал "360".В области на самых высоких точках мобильной связи установлены 94 видеокамеры. Их радиус действия достигает около 25 километров, что позволяет обеспечить стопроцентный охват лесов.После получения сигнала диспетчеры передают картинку спасателям, которые выезжают на место задымления. Отмечается, что видеокамеры используют вместе с космическим, наземным и авиационным мониторингом."Напоминаю, что 43% территории в Подмосковье – это леса. И наша задача – сделать так, чтобы у нас все было под контролем, чтобы было своевременное информирование. И в случаях, если есть какие-то тревожные моменты, нельзя допустить каких-либо потрясений", – подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733713247_312:0:1951:1229_1920x0_80_0_0_4eb022ab28fcf6142933e84918f373da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)

Видеомониторинг лесных пожаров ускорил прибытие подмосковных спасателей

18:51 24.05.2021
 
© РИА НовостиСотрудники пожарной службы
Сотрудники пожарной службы - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр экологии Подмосковья Андрей Разин рассказал, что внедрение системы видеомониторинга в регионе позволило втрое снизить время от возникновения лесного пожара до появления спасателей. Об этом сообщил телеканал "360".
В области на самых высоких точках мобильной связи установлены 94 видеокамеры. Их радиус действия достигает около 25 километров, что позволяет обеспечить стопроцентный охват лесов.
После получения сигнала диспетчеры передают картинку спасателям, которые выезжают на место задымления. Отмечается, что видеокамеры используют вместе с космическим, наземным и авиационным мониторингом.
"Напоминаю, что 43% территории в Подмосковье – это леса. И наша задача – сделать так, чтобы у нас все было под контролем, чтобы было своевременное информирование. И в случаях, если есть какие-то тревожные моменты, нельзя допустить каких-либо потрясений", – подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
Лента новостейМолния