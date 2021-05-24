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Абрамченко назвала регионы, где наиболее острая ситуация с пожарами

Абрамченко назвала регионы, где наиболее острая ситуация с пожарами - РИА Новости, 24.05.2021

Абрамченко назвала регионы, где наиболее острая ситуация с пожарами

Пожароопасный сезон наблюдается во всех регионах РФ, за исключением Чукотки и Ненецкого автономного округа (НАО), сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:16

2021-05-24T12:16

2021-05-24T12:43

виктория абрамченко

правительство рф

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пожароопасный сезон наблюдается во всех регионах РФ, за исключением Чукотки и Ненецкого автономного округа (НАО), сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко."В настоящее время пожароопасный сезон зафиксирован во всех регионах страны, за исключением двух субъектов: это Чукотский и Ненецкий автономных округ", - сказала Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами, которое транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".Как сообщила Абрамченко, с начала года выгорело 540 тысяч гектаров лесов, количество очагов пожаров в 1,3 раза меньше, чем в 2020 году."По данным Гидромета, сложная обстановка с природными пожарами ожидается в Архангельской области, Республике Коми, Новгородской области, в восточных районах Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, на большей части Приволжского федерального округа, южной половине Уральского и Сибирского федеральных округов, Ханты-Мансийского автономного округа, в Иркутской области, Хабаровском и в Приморском крае", - сказала Абрамченко."На сегодняшний день наиболее горимыми остаются регионы Сибирского, Дальневосточного и Уральского федеральных округов. На долю этих территорий приходится 83% всех лесных пожаров. Пик лесных пожаров в весенний период традиционно приходится на первую декаду мая. Благодаря слаженной работе федеральных органов исполнительной власти и регионов, площадь, пройденная огнем, по сравнению с майскими праздниками прошлого года, сократилась в три раза", - рассказала Абрамченко.По ее словам, себя хорошо показывает введение регионами особых противопожарных режимов и ограничений по посещению гражданами лесов именно в этот период."Наиболее острая ситуация возникла в пяти субъектах Российской Федерации – это Тюменская, Курганская, Омская, Свердловская и Новосибирская области", - сообщила вице-премьер.

https://ria.ru/20210524/mishustin-1733620901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, правительство рф, происшествия