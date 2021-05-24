https://ria.ru/20210524/pozhar-1733691870.html

В Башкирии загорелся лес рядом с национальным парком

В Башкирии загорелся лес рядом с национальным парком - РИА Новости, 24.05.2021

В Башкирии загорелся лес рядом с национальным парком

Лесной пожар на площади 140 гектаров рядом с национальным парком "Иремель" в Башкирии локализован, территория парка не пострадала, сообщили журналистам в ГУ МЧС РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T17:02

2021-05-24T17:02

2021-05-24T17:06

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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УФА, 24 мая - РИА Новости. Лесной пожар на площади 140 гектаров рядом с национальным парком "Иремель" в Башкирии локализован, территория парка не пострадала, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону."Произошёл лесной пожар в Белорецком районе в Тирлянском лесничестве. Пожар уже локализован на площади 140 гектаров", - сообщили в ведомстве.Спасатели пояснили, что пожар был в 10 километрах до национального природного парка "Иремель"."Из самого парка сообщения о лесном пожаре не поступало. Дальнейшее распространение огня не допущено", - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

https://ria.ru/20210517/les-1732577484.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия