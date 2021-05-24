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В Башкирии загорелся лес рядом с национальным парком
В Башкирии загорелся лес рядом с национальным парком - РИА Новости, 24.05.2021
В Башкирии загорелся лес рядом с национальным парком
Лесной пожар на площади 140 гектаров рядом с национальным парком "Иремель" в Башкирии локализован, территория парка не пострадала, сообщили журналистам в ГУ МЧС РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:02
2021-05-24T17:02
2021-05-24T17:06
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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УФА, 24 мая - РИА Новости. Лесной пожар на площади 140 гектаров рядом с национальным парком "Иремель" в Башкирии локализован, территория парка не пострадала, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону."Произошёл лесной пожар в Белорецком районе в Тирлянском лесничестве. Пожар уже локализован на площади 140 гектаров", - сообщили в ведомстве.Спасатели пояснили, что пожар был в 10 километрах до национального природного парка "Иремель"."Из самого парка сообщения о лесном пожаре не поступало. Дальнейшее распространение огня не допущено", - сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия