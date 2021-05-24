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Площадь лесных пожаров в Югре превысила тысячу гектаров
Площадь лесных пожаров в Югре превысила тысячу гектаров - РИА Новости, 24.05.2021
Площадь лесных пожаров в Югре превысила тысячу гектаров
Площадь действующих природных возгораний в Ханты-Мансийском автономном округе впервые с начала объявления в Югре пожароопасного периода превысила 1 тысячу... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T08:13
2021-05-24T08:13
ханты-мансийский автономный округ
ан-2
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кондинский район
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая - РИА Новости. Площадь действующих природных возгораний в Ханты-Мансийском автономном округе впервые с начала объявления в Югре пожароопасного периода превысила 1 тысячу гектаров, следует из сообщения департамента недропользования и природных ресурсов региона."По состоянию на 9.00 (7.00 иск) 24 мая, на территории автономного округа действуют четыре локализованных лесных пожара площадью 1288 гектаров на территории Кондинского лесничества", - информирует департамент.Ранее сообщалось, что еще в пятницу в ХМАО действовало пять лесных пожаров на площади 133 гектара. Таким образом, за три дня площадь действующих природных возгораний возросла почти в 10 раз. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 47 лесных пожаров общей площадью 2235 гектаров.Профильный департамент в воскресенье отмечал, что наиболее пожароопасная ситуация складывается в Кондинском районе. Причина пожаров - грозовые разряды. Для их ликвидации задействованы специалисты авиалесоохраны, МЧС, казенного учреждения "Центроспас-Югория", арендаторы земель, а также три вертолета Ми-8 и три самолета Ан-2. Власти округа подчеркивали, что лесные пожары не представляют угрозу населенным пунктам и объектам экономики.В пятницу в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров, а 23 апреля - пожароопасный сезон. По данным окружного правительства, к ликвидации природных возгораний в ХМАО готовы около 700 единиц техники и почти 1200 человек. Площадь лесных пожаров в регионе в прошлом году в 35 раз превысила показатели 2019 года, сгорело более 140 гектаров леса. Пик природных возгораний пришелся на период с 6 июля по 14 августа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/putin-1733519554.html
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ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, ан-2, ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кондинский район, происшествия

Площадь лесных пожаров в Югре превысила тысячу гектаров

08:13 24.05.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России Тюменской областиТушение пожара в Тюменской области
Тушение пожара в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : ГУ МЧС России Тюменской области
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 мая - РИА Новости. Площадь действующих природных возгораний в Ханты-Мансийском автономном округе впервые с начала объявления в Югре пожароопасного периода превысила 1 тысячу гектаров, следует из сообщения департамента недропользования и природных ресурсов региона.
"По состоянию на 9.00 (7.00 иск) 24 мая, на территории автономного округа действуют четыре локализованных лесных пожара площадью 1288 гектаров на территории Кондинского лесничества", - информирует департамент.
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Ранее сообщалось, что еще в пятницу в ХМАО действовало пять лесных пожаров на площади 133 гектара. Таким образом, за три дня площадь действующих природных возгораний возросла почти в 10 раз. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 47 лесных пожаров общей площадью 2235 гектаров.
Профильный департамент в воскресенье отмечал, что наиболее пожароопасная ситуация складывается в Кондинском районе. Причина пожаров - грозовые разряды. Для их ликвидации задействованы специалисты авиалесоохраны, МЧС, казенного учреждения "Центроспас-Югория", арендаторы земель, а также три вертолета Ми-8 и три самолета Ан-2. Власти округа подчеркивали, что лесные пожары не представляют угрозу населенным пунктам и объектам экономики.
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В пятницу в регионе был объявлен режим повышенной готовности из-за лесных пожаров, а 23 апреля - пожароопасный сезон. По данным окружного правительства, к ликвидации природных возгораний в ХМАО готовы около 700 единиц техники и почти 1200 человек. Площадь лесных пожаров в регионе в прошлом году в 35 раз превысила показатели 2019 года, сгорело более 140 гектаров леса. Пик природных возгораний пришелся на период с 6 июля по 14 августа.
 
Ханты-Мансийский автономный округАн-2Ми-8МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кондинский районПроисшествия
 
 
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