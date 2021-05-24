Посла Белоруссии вызвали в МИД Британии после задержания Протасевича
17:42 24.05.2021 (обновлено: 17:55 24.05.2021)
ЛОНДОН, 24 мая – РИА Новости, Мария Табак. Посол Белоруссии вызван в МИД Великобритании в связи с ситуацией вокруг задержания Романа Протасевича, сообщил в парламенте в понедельник министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.
"Мы срочно выясняем подробности касательно рейса. Но тот сценарий, о котором сообщается сейчас, - шокирующее нарушение правил гражданской авиации и международного законодательства", - заявил Рааб.
"Режим должен дать полное объяснение, режим (Александра) Лукашенко должен быть привлечен к ответу за, как я сказал, вопиющее нарушение международного законодательства. Со своей стороны, мы вызвали в МИД посла Белоруссии, сейчас до него доносится наша позиция", - сказал он.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.