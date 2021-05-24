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Британцы пристыдили политолога, который испугался "троллинга Путина"
Британцы пристыдили политолога, который испугался "троллинга Путина" - РИА Новости, 24.05.2021
Британцы пристыдили политолога, который испугался "троллинга Путина"
Британских слушателей возмутило выступление политолога Марка Галеотти в эфире радио LBC, в котором он порассуждал о "российской военной угрозе". РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T17:13
2021-05-24T19:38
россия
владимир путин
великобритания
в мире
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Британских слушателей возмутило выступление политолога Марка Галеотти в эфире радио LBC, в котором он порассуждал о "российской военной угрозе".Эксперт считает, что появление российских подлодок у берегов Соединенного Королевства представляет собой попытки Владимира Путина "потроллить англичан". По словам Галеотти, таким образом Москва пытается "заставить британцев привыкнуть к постоянной военной угрозе".Слушатели эфира негативно оценили выступление эксперта, своим мнением они поделились в комментариях в Twitter-аккаунте радиостанции."Значит, это нормально, что Королевский Военно-морской флот Великобритании отрабатывает маневры в Черном море прямо у границ России, но ненормально, что российские подлодки плавают у наших берегов. &lt;…&gt; Стыдно", — написал один из пользователей, обращаясь к Галеотти. Кто-то припомнил иные случаи бездоказательных обвинений в адрес России."До сих пор не проведено расследования, подтверждающего вмешательство русских в голосование по Brexit, вмешательства в наши выборы", — отметил участник дискуссии."То, что наши ВМС занимаются пиар-акциями вместо того, чтобы защищать наши берега, не сулит нам ничего хорошего", — заключили юзеры соцсети.Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о повышенной активности российских кораблей вблизи Соединенного Королевства. Он также назвал Москву "противником, который представляет угрозу номер один".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210523/politika-1733554223.html
https://ria.ru/20210517/ugroza-1732644600.html
https://ria.ru/20210323/ugroza-1602535925.html
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россия, владимир путин, великобритания, в мире

Британцы пристыдили политолога, который испугался "троллинга Путина"

17:13 24.05.2021 (обновлено: 19:38 24.05.2021)
 
© Фото : Главный штаб ВМФ РоссииЗаводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : Главный штаб ВМФ России
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Британских слушателей возмутило выступление политолога Марка Галеотти в эфире радио LBC, в котором он порассуждал о "российской военной угрозе".
Эксперт считает, что появление российских подлодок у берегов Соединенного Королевства представляет собой попытки Владимира Путина "потроллить англичан". По словам Галеотти, таким образом Москва пытается "заставить британцев привыкнуть к постоянной военной угрозе".
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Слушатели эфира негативно оценили выступление эксперта, своим мнением они поделились в комментариях в Twitter-аккаунте радиостанции.
"Значит, это нормально, что Королевский Военно-морской флот Великобритании отрабатывает маневры в Черном море прямо у границ России, но ненормально, что российские подлодки плавают у наших берегов. <…> Стыдно", — написал один из пользователей, обращаясь к Галеотти.

"Справедливости ради, мы также посылаем наших солдат в Эстонию, прямо к сухопутной границе с Россией", — согласился еще один комментатор.

Кто-то припомнил иные случаи бездоказательных обвинений в адрес России.
"До сих пор не проведено расследования, подтверждающего вмешательство русских в голосование по Brexit, вмешательства в наши выборы", — отметил участник дискуссии.
"То, что наши ВМС занимаются пиар-акциями вместо того, чтобы защищать наши берега, не сулит нам ничего хорошего", — заключили юзеры соцсети.
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Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.
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