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Пропавших из алтайского интерната школьниц нашли живыми
Пропавших из алтайского интерната школьниц нашли живыми - РИА Новости, 24.05.2021
Пропавших из алтайского интерната школьниц нашли живыми
Девочек-подростков, которые 10 дней назад ушли из школы-интерната Горно-Алтайска, нашли и вернули в учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщают РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:00
2021-05-24T10:00
2021-05-24T10:00
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
горно-алтайск
происшествия
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БАРНАУЛ, 24 мая - РИА Новости. Девочек-подростков, которые 10 дней назад ушли из школы-интерната Горно-Алтайска, нашли и вернули в учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщают в МВД по региону.Ранее девочки ушли из учреждения после урока физкультуры и исчезли, по факту пропажи подростков было возбуждено дело по статье "Убийство". Девочки и раньше уходили из интерната, но их быстро находили."По данному факту полицией проводится проверка, выясняются все обстоятельства, в том числе причины и условия, способствовавшие самовольному уходу воспитанников",- говорится в сообщении МВД.
https://ria.ru/20210518/malchik-1732729135.html
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), горно-алтайск, происшествия