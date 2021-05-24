https://ria.ru/20210524/poisk-1733596659.html

Пропавших из алтайского интерната школьниц нашли живыми

Пропавших из алтайского интерната школьниц нашли живыми - РИА Новости, 24.05.2021

Пропавших из алтайского интерната школьниц нашли живыми

Девочек-подростков, которые 10 дней назад ушли из школы-интерната Горно-Алтайска, нашли и вернули в учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщают РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T10:00

2021-05-24T10:00

2021-05-24T10:00

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

горно-алтайск

происшествия

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БАРНАУЛ, 24 мая - РИА Новости. Девочек-подростков, которые 10 дней назад ушли из школы-интерната Горно-Алтайска, нашли и вернули в учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщают в МВД по региону.Ранее девочки ушли из учреждения после урока физкультуры и исчезли, по факту пропажи подростков было возбуждено дело по статье "Убийство". Девочки и раньше уходили из интерната, но их быстро находили."По данному факту полицией проводится проверка, выясняются все обстоятельства, в том числе причины и условия, способствовавшие самовольному уходу воспитанников",- говорится в сообщении МВД.

https://ria.ru/20210518/malchik-1732729135.html

россия

горно-алтайск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), горно-алтайск, происшествия