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Пропавших из алтайского интерната школьниц нашли живыми
Пропавших из алтайского интерната школьниц нашли живыми - РИА Новости, 24.05.2021
Пропавших из алтайского интерната школьниц нашли живыми
Девочек-подростков, которые 10 дней назад ушли из школы-интерната Горно-Алтайска, нашли и вернули в учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщают РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T10:00
2021-05-24T10:00
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
горно-алтайск
происшествия
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БАРНАУЛ, 24 мая - РИА Новости. Девочек-подростков, которые 10 дней назад ушли из школы-интерната Горно-Алтайска, нашли и вернули в учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщают в МВД по региону.Ранее девочки ушли из учреждения после урока физкультуры и исчезли, по факту пропажи подростков было возбуждено дело по статье "Убийство". Девочки и раньше уходили из интерната, но их быстро находили."По данному факту полицией проводится проверка, выясняются все обстоятельства, в том числе причины и условия, способствовавшие самовольному уходу воспитанников",- говорится в сообщении МВД.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), горно-алтайск, происшествия

Пропавших из алтайского интерната школьниц нашли живыми

10:00 24.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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БАРНАУЛ, 24 мая - РИА Новости. Девочек-подростков, которые 10 дней назад ушли из школы-интерната Горно-Алтайска, нашли и вернули в учреждение, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщают в МВД по региону.
"Сотрудники полиции установили местонахождение двух несовершеннолетних девушек, которые 14 мая самовольно покинули стены школы-интерната №1 для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей им. Г.К. Жукова. В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий 16-летних воспитанниц специализированного учреждения нашли на одной из улиц Горно-Алтайска. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. В настоящее время девушки уже возвращены в учреждение", - говорится в сообщении.
Ранее девочки ушли из учреждения после урока физкультуры и исчезли, по факту пропажи подростков было возбуждено дело по статье "Убийство". Девочки и раньше уходили из интерната, но их быстро находили.
"По данному факту полицией проводится проверка, выясняются все обстоятельства, в том числе причины и условия, способствовавшие самовольному уходу воспитанников",- говорится в сообщении МВД.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
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РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Горно-АлтайскПроисшествия
 
 
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