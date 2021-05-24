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Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю весны
Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю весны - РИА Новости, 24.05.2021
Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю весны
Первая половина текущей недели в Москве ожидается теплой и без осадков, температура повысится до плюс 25, со среды ожидаются дожди и небольшое похолодание,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:46
2021-05-24T11:46
2021-05-24T11:46
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первая половина текущей недели в Москве ожидается теплой и без осадков, температура повысится до плюс 25, со среды ожидаются дожди и небольшое похолодание, сообщила РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова."Первая половина недели в Москве будет довольно теплой, без осадков, дневная температура составит 20-25 градусов. Со среды в столице начнутся дожди, пройдет холодный фронт, температура будет понижаться и к субботе составит около 17-23 градусов", — сообщила Позднякова.По ее словам, ночная температура пока будет относительно теплой.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество