Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/pogoda-1733616572.html
Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю весны
Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю весны - РИА Новости, 24.05.2021
Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю весны
Первая половина текущей недели в Москве ожидается теплой и без осадков, температура повысится до плюс 25, со среды ожидаются дожди и небольшое похолодание,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:46
2021-05-24T11:46
татьяна позднякова
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732921326_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_9e787ab179da41640ec037e01e68d10e.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первая половина текущей недели в Москве ожидается теплой и без осадков, температура повысится до плюс 25, со среды ожидаются дожди и небольшое похолодание, сообщила РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова."Первая половина недели в Москве будет довольно теплой, без осадков, дневная температура составит 20-25 градусов. Со среды в столице начнутся дожди, пройдет холодный фронт, температура будет понижаться и к субботе составит около 17-23 градусов", — сообщила Позднякова.По ее словам, ночная температура пока будет относительно теплой.
https://ria.ru/20210524/leto-1733382332.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732921326_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_741dbbe49a85e34945ec413ddd7d76f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна позднякова, погода, москва, общество

Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю весны

11:46 24.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМолодые люди у фонтана в парке Победы в Москве в жаркую погоду
Молодые люди у фонтана в парке Победы в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первая половина текущей недели в Москве ожидается теплой и без осадков, температура повысится до плюс 25, со среды ожидаются дожди и небольшое похолодание, сообщила РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
"Первая половина недели в Москве будет довольно теплой, без осадков, дневная температура составит 20-25 градусов. Со среды в столице начнутся дожди, пройдет холодный фронт, температура будет понижаться и к субботе составит около 17-23 градусов", — сообщила Позднякова.
По ее словам, ночная температура пока будет относительно теплой.
Люди отдыхают у фонтана в жаркий день на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
08:00Наука
Ученые предсказали, как изменится климат в России и каким будет лето
 
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Глава Еврокомиссии напомнила о важности России для ЕС
02:54Манижа рассказала, как иностранцы на самом деле отнеслись к ней
02:52Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
Лента новостейМолния