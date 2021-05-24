https://ria.ru/20210524/pogoda-1733616572.html

Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю весны

Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю весны - РИА Новости, 24.05.2021

Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю весны

Первая половина текущей недели в Москве ожидается теплой и без осадков, температура повысится до плюс 25, со среды ожидаются дожди и небольшое похолодание,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:46

2021-05-24T11:46

2021-05-24T11:46

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Первая половина текущей недели в Москве ожидается теплой и без осадков, температура повысится до плюс 25, со среды ожидаются дожди и небольшое похолодание, сообщила РИА Новости главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова."Первая половина недели в Москве будет довольно теплой, без осадков, дневная температура составит 20-25 градусов. Со среды в столице начнутся дожди, пройдет холодный фронт, температура будет понижаться и к субботе составит около 17-23 градусов", — сообщила Позднякова.По ее словам, ночная температура пока будет относительно теплой.

https://ria.ru/20210524/leto-1733382332.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество