https://ria.ru/20210524/pogoda-1733586863.html

Синоптики ожидают до плюс 22 и без осадков в Москве в понедельник

Синоптики ожидают до плюс 22 и без осадков в Москве в понедельник - РИА Новости, 24.05.2021

Синоптики ожидают до плюс 22 и без осадков в Москве в понедельник

Погода без осадков с температурой до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T07:58

2021-05-24T07:58

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россия

александр синенков

погода

москва

общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Погода без осадков с температурой до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210524/pogoda-1733583901.html

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россия, александр синенков, погода, москва, общество