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Синоптики ожидают до плюс 22 и без осадков в Москве в понедельник
Синоптики ожидают до плюс 22 и без осадков в Москве в понедельник - РИА Новости, 24.05.2021
Синоптики ожидают до плюс 22 и без осадков в Москве в понедельник
Погода без осадков с температурой до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T07:58
2021-05-24T07:58
россия
александр синенков
погода
москва
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Погода без осадков с температурой до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба.
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россия, александр синенков, погода, москва, общество

Синоптики ожидают до плюс 22 и без осадков в Москве в понедельник

07:58 24.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка катается на скейтборде в парке искусств Музеон в Москве
Девушка катается на скейтборде в парке искусств Музеон в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Погода без осадков с температурой до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 20-22 в столице, плюс 18-23 по области. Ветер будет дуть западный, со скоростью 3-8 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба.
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