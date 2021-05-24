https://ria.ru/20210524/pogoda-1733586863.html
Синоптики ожидают до плюс 22 и без осадков в Москве в понедельник
Синоптики ожидают до плюс 22 и без осадков в Москве в понедельник - РИА Новости, 24.05.2021
Синоптики ожидают до плюс 22 и без осадков в Москве в понедельник
Погода без осадков с температурой до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T07:58
2021-05-24T07:58
2021-05-24T07:58
россия
александр синенков
погода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730676073_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_14212690c5129a101464e2700539fd85.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Погода без осадков с температурой до плюс 22 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.По словам синоптика, атмосферное давление повысится до 752 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210524/pogoda-1733583901.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730676073_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b854695e529fb69fe42c337490fcb45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр синенков, погода, москва, общество