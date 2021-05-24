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Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая - РИА Новости, 24.05.2021
Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
В Европейской России ожидается близкая к климатическим нормам погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T00:33
2021-05-24T00:33
2021-05-24T00:43
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Европейской России ожидается близкая к климатическим нормам погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что в ЦФО в начале недели температура достигнет около 20 градусов, а с середины недели повысится до 20-25 градусов."В первой половине — без осадков, во второй половине недели осадки будут, но сильных дождей не ждем", — добавил Вильфанд.Синоптик уточнил, что на юге Европейской России ожидается 24-25 градусов тепла, в Северо-Западном федеральном округе — 18-20 градусов, также соответствующих климатической норме.
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