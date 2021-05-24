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Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая - РИА Новости, 24.05.2021
Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая
В Европейской России ожидается близкая к климатическим нормам погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T00:33
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россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Европейской России ожидается близкая к климатическим нормам погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что в ЦФО в начале недели температура достигнет около 20 градусов, а с середины недели повысится до 20-25 градусов."В первой половине — без осадков, во второй половине недели осадки будут, но сильных дождей не ждем", — добавил Вильфанд.Синоптик уточнил, что на юге Европейской России ожидается 24-25 градусов тепла, в Северо-Западном федеральном округе — 18-20 градусов, также соответствующих климатической норме.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая

00:33 24.05.2021 (обновлено: 00:43 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В Европейской России ожидается близкая к климатическим нормам погода, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Если первая декада мая была холодной, затем супержаркая вторая декада, то третья декада будет именно такая, о которой говорят старики. Прогностические средние значения этой декады полностью будут соответствовать климатическими характеристикам, то есть осредненным за три-четыре десятилетия. Именно такой будет температура в центре Европейской России, на севере и на юге", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что в ЦФО в начале недели температура достигнет около 20 градусов, а с середины недели повысится до 20-25 градусов.
"В первой половине — без осадков, во второй половине недели осадки будут, но сильных дождей не ждем", — добавил Вильфанд.
Синоптик уточнил, что на юге Европейской России ожидается 24-25 градусов тепла, в Северо-Западном федеральном округе — 18-20 градусов, также соответствующих климатической норме.
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