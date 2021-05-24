Вильфанд спрогнозировал погоду на конец мая

"Если первая декада мая была холодной, затем супержаркая вторая декада, то третья декада будет именно такая, о которой говорят старики. Прогностические средние значения этой декады полностью будут соответствовать климатическими характеристикам, то есть осредненным за три-четыре десятилетия. Именно такой будет температура в центре Европейской России, на севере и на юге", — сказал Вильфанд.