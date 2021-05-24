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Грузовой поезд из Китая может доставлять в Москву овощи за 2 недели
Грузовой поезд из Китая может доставлять в Москву овощи за 2 недели - РИА Новости, 24.05.2021
Грузовой поезд из Китая может доставлять в Москву овощи за 2 недели
Первый грузовой состав с системой холодовой цепи из провинции Шаньдун, получивший название "Цилу", груженный свежими овощами, в рамках международных ж/д... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:13
2021-05-24T15:13
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шос
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МОСКВА, 24 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". Первый грузовой состав с системой холодовой цепи из провинции Шаньдун, получивший название "Цилу", груженный свежими овощами, в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа отправился 22 мая из Центра мультимодальных перевозок демонстрационной зоны сотрудничества со странами ШОС города Циндао.Грузовой состав состоит из 50 вагонов, в общей сложности 100 стандартных контейнеров, груженных цветной капустой, спаржей и другими видами свежих овощей общей стоимостью 1 миллион долларов США. Поезд проследует через КПП Маньчжурия и прибудет в Москву, как ожидается, примерно через 15 дней.Согласно статистике, с января по апрель этого года общее число отправлений грузовых поездов в рамках контейнерной линии "Цилу", соединяющей различные страны Европы и Азии с городами провинции Шаньдун, составило 544, увеличившись на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение этого года планируется открыть еще 7 новых маршрутов и увеличить количество междугородних линий до 47. Таким образом можно будет перевозить товары в 49 городов 19 стран-участниц инициативы "Один пояс и один путь".Запуск грузовых поездов с системой холодовой цепи способствовало глубокой интеграции международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа и местными производствами и созданию международного логистического канала холодной цепи в провинции Шаньдун, а также сыграло важную роль в укреплении торгово-экономических связей между странами ШОС и странами-участницами инициативы "Один пояс и один путь" и создании международного логистического центра демонстрационной зоны сотрудничества со странами ШОС.
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шос, циндао

Грузовой поезд из Китая может доставлять в Москву овощи за 2 недели

15:13 24.05.2021
 
© Фото : "Россия-Китай: главное"Первый грузовой состав с системой холодовой цепи из провинции Шаньдун, получивший название "Цилу"
Первый грузовой состав с системой холодовой цепи из провинции Шаньдун, получивший название Цилу - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Фото : "Россия-Китай: главное"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". Первый грузовой состав с системой холодовой цепи из провинции Шаньдун, получивший название "Цилу", груженный свежими овощами, в рамках международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа отправился 22 мая из Центра мультимодальных перевозок демонстрационной зоны сотрудничества со странами ШОС города Циндао.
Грузовой состав состоит из 50 вагонов, в общей сложности 100 стандартных контейнеров, груженных цветной капустой, спаржей и другими видами свежих овощей общей стоимостью 1 миллион долларов США. Поезд проследует через КПП Маньчжурия и прибудет в Москву, как ожидается, примерно через 15 дней.
Согласно статистике, с января по апрель этого года общее число отправлений грузовых поездов в рамках контейнерной линии "Цилу", соединяющей различные страны Европы и Азии с городами провинции Шаньдун, составило 544, увеличившись на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В течение этого года планируется открыть еще 7 новых маршрутов и увеличить количество междугородних линий до 47. Таким образом можно будет перевозить товары в 49 городов 19 стран-участниц инициативы "Один пояс и один путь".
Запуск грузовых поездов с системой холодовой цепи способствовало глубокой интеграции международных ж/д грузоперевозок Китай-Европа и местными производствами и созданию международного логистического канала холодной цепи в провинции Шаньдун, а также сыграло важную роль в укреплении торгово-экономических связей между странами ШОС и странами-участницами инициативы "Один пояс и один путь" и создании международного логистического центра демонстрационной зоны сотрудничества со странами ШОС.
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