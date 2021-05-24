https://ria.ru/20210524/platformennayazanyatost-1733637987.html

Круглый стол о перспективах платформенной занятости в России

Круглый стол о перспективах платформенной занятости в России - РИА Новости, 24.05.2021

Круглый стол о перспективах платформенной занятости в России

26 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол онлайн-формате на тему: "Перспективы развития платформенной занятости в России".

2021-05-24T13:26

2021-05-24T13:26

2021-05-24T13:26

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Института социальной политики, доцент Факультета мировой экономики и мировой политики Оксана СИНЯВСКАЯ;- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;- профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Наталья ЛОКТЮХИНА; - кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила ИВАНОВА-ШВЕЦ; - генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;- руководитель проектного офиса "Цифровая экономика" федерального проекта "Цифровые технологии" Алексей МАКУШКИН.Платформенная занятость получила новый импульс к развитию в условиях пандемии. Правительство Российской Федерации рассматривает задачу по разработке законодательного регулирования новых форм занятости, включая платформенную занятость, в числе приоритетных на ближайшие годы. В ходе мероприятия НИУ ВШЭ презентует исследование "Платформенная занятость: определение и регулирование", которое обобщит подходы к определению понятия "платформенная занятость", даст максимально возможный обзор международного опыта, исследований и практик.В исследовании приняли участие представители Министерства экономического развития, Министерства труда и социальной защиты, Роструда, Федеральной налоговой службы, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также бизнеса (Ozon, Ситимобил, Яндекс.Такси, компании Worldskills).Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы