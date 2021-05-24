Круглый стол о перспективах платформенной занятости в России
26 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол онлайн-формате на тему: "Перспективы развития платформенной занятости в России".
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Участники:
- заместитель директора Института социальной политики, доцент Факультета мировой экономики и мировой политики Оксана СИНЯВСКАЯ;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Наталья ЛОКТЮХИНА;
- кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила ИВАНОВА-ШВЕЦ;
- генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;
- руководитель проектного офиса "Цифровая экономика" федерального проекта "Цифровые технологии" Алексей МАКУШКИН.
Платформенная занятость получила новый импульс к развитию в условиях пандемии. Правительство Российской Федерации рассматривает задачу по разработке законодательного регулирования новых форм занятости, включая платформенную занятость, в числе приоритетных на ближайшие годы.
В ходе мероприятия НИУ ВШЭ презентует исследование "Платформенная занятость: определение и регулирование", которое обобщит подходы к определению понятия "платформенная занятость", даст максимально возможный обзор международного опыта, исследований и практик.
В исследовании приняли участие представители Министерства экономического развития, Министерства труда и социальной защиты, Роструда, Федеральной налоговой службы, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также бизнеса (Ozon, Ситимобил, Яндекс.Такси, компании Worldskills).
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора Института социальной политики, доцент Факультета мировой экономики и мировой политики Оксана СИНЯВСКАЯ;
- директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Наталья ЛОКТЮХИНА;
- кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила ИВАНОВА-ШВЕЦ;
- генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий ЖУРАВЛЕВ;
- руководитель проектного офиса "Цифровая экономика" федерального проекта "Цифровые технологии" Алексей МАКУШКИН.
Платформенная занятость получила новый импульс к развитию в условиях пандемии. Правительство Российской Федерации рассматривает задачу по разработке законодательного регулирования новых форм занятости, включая платформенную занятость, в числе приоритетных на ближайшие годы.
В ходе мероприятия НИУ ВШЭ презентует исследование "Платформенная занятость: определение и регулирование", которое обобщит подходы к определению понятия "платформенная занятость", даст максимально возможный обзор международного опыта, исследований и практик.
В исследовании приняли участие представители Министерства экономического развития, Министерства труда и социальной защиты, Роструда, Федеральной налоговой службы, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Общероссийского народного фронта (ОНФ), а также бизнеса (Ozon, Ситимобил, Яндекс.Такси, компании Worldskills).
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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