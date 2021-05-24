В Оренбуржье обустроят более 600 га общественных территорий
11:35 24.05.2021 (обновлено: 14:03 24.05.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской областиНабережная в Оренбурге
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 24 мая - РИА Новости. В Оренбурге благоустроят 665 гектаров общественных пространств, сообщает в пресс-служба областного правительства.
"В соответствии с ранее подписанным между Оренбургской областью и Фондом ДОМ.РФ соглашением о сотрудничестве в развитии территорий будет разработан мастер-план благоустройства территории площадью 385 гектар в жилом районе на северо-востоке областного центра, а также дизайн-проекты набережной левого берега Урала и ландшафтного парка "Зауральная роща" площадью 280 гектар", - говорится в сообщении.
При разработке архитектурных решений будет учтено мнение общественности и экспертов.
"Важно, чтобы специалисты при планировании работ максимально сохранили зеленый состав Зауральной рощи. Это место любят оренбуржцы, потенциал его огромен, и наша задача - сделать ландшафтный парк, современное пространство для отдыха оренбургских семей, без ущерба для зеленых насаждений. Уверен, что результат порадует горожан и гостей областного центра"- цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.