https://ria.ru/20210524/orenburg-1733613053.html

В Оренбуржье обустроят более 600 га общественных территорий

В Оренбуржье обустроят более 600 га общественных территорий - РИА Новости, 24.05.2021

В Оренбуржье обустроят более 600 га общественных территорий

В Оренбурге благоустроят 665 гектаров общественных пространств, сообщает в пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:35

2021-05-24T11:35

2021-05-24T14:03

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 24 мая - РИА Новости. В Оренбурге благоустроят 665 гектаров общественных пространств, сообщает в пресс-служба областного правительства."В соответствии с ранее подписанным между Оренбургской областью и Фондом ДОМ.РФ соглашением о сотрудничестве в развитии территорий будет разработан мастер-план благоустройства территории площадью 385 гектар в жилом районе на северо-востоке областного центра, а также дизайн-проекты набережной левого берега Урала и ландшафтного парка "Зауральная роща" площадью 280 гектар", - говорится в сообщении.При разработке архитектурных решений будет учтено мнение общественности и экспертов."Важно, чтобы специалисты при планировании работ максимально сохранили зеленый состав Зауральной рощи. Это место любят оренбуржцы, потенциал его огромен, и наша задача - сделать ландшафтный парк, современное пространство для отдыха оренбургских семей, без ущерба для зеленых насаждений. Уверен, что результат порадует горожан и гостей областного центра"- цитируют в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера.

https://ria.ru/20210517/remont-1732611189.html

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денис паслер