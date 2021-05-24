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Мясников предупредил о неочевидной опасности гипертонии
Мясников предупредил о неочевидной опасности гипертонии - РИА Новости, 24.05.2021
Мясников предупредил о неочевидной опасности гипертонии
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему гипертония может привести к падению зрения. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:18
2021-05-24T17:15
россия
глаза
зрение
гипертония
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему гипертония может привести к падению зрения.Он напомнил, что гипертония — это болезнь сосудов. При высоком давлении в мозг поступает большое количество крови, что негативно влияет на зрительную систему.Медик также добавил, что для постановки диагноза нужно обследовать глазное дно, где и происходит спазм.Ранее Мясников рассказал, что при возникновении "мушек" перед глазами, которые сопровождаются ухудшением зрения, размытостью или даже болью, необходимо сразу обратиться к специалистам — это может быть признаком инсульта или другого опасного заболевания.
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россия, глаза, зрение, гипертония, александр мясников (врач), общество

Мясников предупредил о неочевидной опасности гипертонии

16:18 24.05.2021 (обновлено: 17:15 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему гипертония может привести к падению зрения.
Он напомнил, что гипертония — это болезнь сосудов. При высоком давлении в мозг поступает большое количество крови, что негативно влияет на зрительную систему.

"Органы-мишени заболевания — это сердце, почки и, конечно, глаза", — пояснил врач.

Медик также добавил, что для постановки диагноза нужно обследовать глазное дно, где и происходит спазм.
Ранее Мясников рассказал, что при возникновении "мушек" перед глазами, которые сопровождаются ухудшением зрения, размытостью или даже болью, необходимо сразу обратиться к специалистам — это может быть признаком инсульта или другого опасного заболевания.
Заслуженный врач города Москвы Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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РоссияглазазрениеГипертонияАлександр Мясников (врач)Общество
 
 
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