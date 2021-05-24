https://ria.ru/20210524/omsk-1733668804.html

В Омской области женщину обвинили в съемке порнографии с участием девочек

В Омской области женщину обвинили в съемке порнографии с участием девочек - РИА Новости, 24.05.2021

В Омской области женщину обвинили в съемке порнографии с участием девочек

Молодую женщину из Омского района Омской области обвиняют в действиях сексуального характера с девочками, которые снимались на видео, сообщает в понедельник... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:27

2021-05-24T15:27

2021-05-24T23:41

россия

омская область

омский район

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Молодую женщину из Омского района Омской области обвиняют в действиях сексуального характера с девочками, которые снимались на видео, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону."По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети", - говорится в сообщении.В следственном управлении уточнили, что речь идет о 23-летней жительнице Омского района. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 134 УК РФ (действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста)."В настоящее время проводятся допросы потерпевших, иных лиц, проводится психолого-психиатрическая экспертиза, назначена экспертиза видеоматериалов и проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступления и всех причастных к преступлению лиц", - сообщили в СУСК.В управлении уточнили, что обвиняемая является матерью двух малолетних детей. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.По данным местных СМИ, обвиняемая – жена депутата местного сельсовета. Она рассказала журналистам издания, что не считает себя в чем-либо виновной, и отметила, что "все было по согласию". Женщина утверждает, что ее взломали, и поэтому видеоролики оказались в открытом доступе.

https://ria.ru/20210521/iznasilovanie-1733393060.html

https://ria.ru/20210519/zaderzhanie-1732948447.html

россия

омская область

омский район

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россия, омская область, омский район, происшествия