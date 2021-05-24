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В Омской области женщину обвинили в съемке порнографии с участием девочек
В Омской области женщину обвинили в съемке порнографии с участием девочек - РИА Новости, 24.05.2021
В Омской области женщину обвинили в съемке порнографии с участием девочек
Молодую женщину из Омского района Омской области обвиняют в действиях сексуального характера с девочками, которые снимались на видео, сообщает в понедельник... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:27
2021-05-24T23:41
россия
омская область
омский район
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Молодую женщину из Омского района Омской области обвиняют в действиях сексуального характера с девочками, которые снимались на видео, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону."По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети", - говорится в сообщении.В следственном управлении уточнили, что речь идет о 23-летней жительнице Омского района. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 134 УК РФ (действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста)."В настоящее время проводятся допросы потерпевших, иных лиц, проводится психолого-психиатрическая экспертиза, назначена экспертиза видеоматериалов и проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступления и всех причастных к преступлению лиц", - сообщили в СУСК.В управлении уточнили, что обвиняемая является матерью двух малолетних детей. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.По данным местных СМИ, обвиняемая – жена депутата местного сельсовета. Она рассказала журналистам издания, что не считает себя в чем-либо виновной, и отметила, что "все было по согласию". Женщина утверждает, что ее взломали, и поэтому видеоролики оказались в открытом доступе.
https://ria.ru/20210521/iznasilovanie-1733393060.html
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россия
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россия, омская область, омский район, происшествия

В Омской области женщину обвинили в съемке порнографии с участием девочек

15:27 24.05.2021 (обновлено: 23:41 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 24 мая – РИА Новости. Молодую женщину из Омского района Омской области обвиняют в действиях сексуального характера с девочками, которые снимались на видео, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
"По версии следствия, в декабре 2020 года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в соцсети", - говорится в сообщении.
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В следственном управлении уточнили, что речь идет о 23-летней жительнице Омского района. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 134 УК РФ (действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста).
"В настоящее время проводятся допросы потерпевших, иных лиц, проводится психолого-психиатрическая экспертиза, назначена экспертиза видеоматериалов и проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступления и всех причастных к преступлению лиц", - сообщили в СУСК.
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В управлении уточнили, что обвиняемая является матерью двух малолетних детей. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По данным местных СМИ, обвиняемая – жена депутата местного сельсовета. Она рассказала журналистам издания, что не считает себя в чем-либо виновной, и отметила, что "все было по согласию". Женщина утверждает, что ее взломали, и поэтому видеоролики оказались в открытом доступе.
 
РоссияОмская областьОмский районПроисшествия
 
 
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