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Приморец ограбил ювелирный магазин с муляжом пистолета
Приморец ограбил ювелирный магазин с муляжом пистолета - РИА Новости, 24.05.2021
Приморец ограбил ювелирный магазин с муляжом пистолета
Житель Владивостока подозревается в том, что с молотком и муляжом пистолета ограбил на 3 миллиона рублей ювелирный магазин в поселке Пластун Приморского края,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T04:26
2021-05-24T04:26
2021-05-24T04:26
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Житель Владивостока подозревается в том, что с молотком и муляжом пистолета ограбил на 3 миллиона рублей ювелирный магазин в поселке Пластун Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.В полицию поступило сообщение 72-летней жительницы посёлка Пластун о том, что на ювелирный магазин, под который она предоставляет помещение, напали.По подозрению в преступлении задержан 21-летний житель Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания. Фигурант рассказал, что вооружился молотком, муляжом пистолета и напал на ювелирный магазин.Возбуждено уголовное дело по статье "разбой", санкция по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.
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умвд рф, владивосток, приморский край, происшествия