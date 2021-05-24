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Приморец ограбил ювелирный магазин с муляжом пистолета
Приморец ограбил ювелирный магазин с муляжом пистолета - РИА Новости, 24.05.2021
Приморец ограбил ювелирный магазин с муляжом пистолета
Житель Владивостока подозревается в том, что с молотком и муляжом пистолета ограбил на 3 миллиона рублей ювелирный магазин в поселке Пластун Приморского края,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T04:26
2021-05-24T04:26
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Житель Владивостока подозревается в том, что с молотком и муляжом пистолета ограбил на 3 миллиона рублей ювелирный магазин в поселке Пластун Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.В полицию поступило сообщение 72-летней жительницы посёлка Пластун о том, что на ювелирный магазин, под который она предоставляет помещение, напали.По подозрению в преступлении задержан 21-летний житель Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания. Фигурант рассказал, что вооружился молотком, муляжом пистолета и напал на ювелирный магазин.Возбуждено уголовное дело по статье "разбой", санкция по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.
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умвд рф, владивосток, приморский край, происшествия

Приморец ограбил ювелирный магазин с муляжом пистолета

04:26 24.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 мая – РИА Новости. Житель Владивостока подозревается в том, что с молотком и муляжом пистолета ограбил на 3 миллиона рублей ювелирный магазин в поселке Пластун Приморского края, сообщает региональное УМВД РФ.
В полицию поступило сообщение 72-летней жительницы посёлка Пластун о том, что на ювелирный магазин, под который она предоставляет помещение, напали.
"Установлено, что перед закрытием в магазин зашёл мужчина с рюкзаком, в маске и перчатках. Неизвестный ударил продавца и похитил из кассы денежные средства в сумме 30 тысяч рублей. После этого он, продемонстрировав предмет, похожий на пистолет, разбил витрины с ювелирными изделиями и, собрав часть украшений, скрылся. Сумма причиненного ущерба превысила 3 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По подозрению в преступлении задержан 21-летний житель Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания. Фигурант рассказал, что вооружился молотком, муляжом пистолета и напал на ювелирный магазин.
Возбуждено уголовное дело по статье "разбой", санкция по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу.
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