https://ria.ru/20210524/obse-1733652816.html

Председатель ОБСЕ потребовал освободить Протасевича

Председатель ОБСЕ потребовал освободить Протасевича - РИА Новости, 24.05.2021

Председатель ОБСЕ потребовал освободить Протасевича

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде требует немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:26

2021-05-24T14:26

2021-05-24T14:26

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

россия

ryanair

обсе

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/94657/85/946578597_0:604:1410:1397_1920x0_80_0_0_ea459cb98f0583527d37cdbefe154c8d.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде требует немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и гражданку РФ Софию Сапегу.Европейский гуманитарный университет ранее сообщил, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Университет в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Посольство РФ заявило, что проверяет информацию о задержании россиянки."Во время вынужденной посадки в Минске также была задержана студентка Европейского гуманитарного университета София Сапега, возвращавшаяся из отпуска с молодым человеком Романом Протасевичем. Она гражданка России, учащаяся в ЕГУ. Мы требуем немедленного освобождения обоих", - говорится в сообщении Линде в Twitter.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Протасевич, при проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/protasevich-1733624911.html

https://ria.ru/20210524/samolet-1733649382.html

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, россия, ryanair, обсе, минск, белоруссия, в мире