Председатель ОБСЕ потребовал освободить Протасевича
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде требует немедленно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и гражданку РФ Софию Сапегу.
Европейский гуманитарный университет ранее сообщил, что гражданка России София Сапега, летевшая вместе с Протасевичем, была накануне задержана в Минске. Университет в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство России с просьбой оказать ей консульскую поддержку. Посольство РФ заявило, что проверяет информацию о задержании россиянки.
"Во время вынужденной посадки в Минске также была задержана студентка Европейского гуманитарного университета София Сапега, возвращавшаяся из отпуска с молодым человеком Романом Протасевичем. Она гражданка России, учащаяся в ЕГУ. Мы требуем немедленного освобождения обоих", - говорится в сообщении Линде в Twitter.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Протасевич, при проверке документов в минском аэропорту его задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.