Онлайн-конференция о стипендиальной программе EN+GROUP/РУСАЛ
27 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к старту ежегодной федеральной стипендиальной программы EN+GROUP/РУСАЛ для одаренных студентов.
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Участники:
- заместитель генерального директора по персоналу EN+ GROUP/РУСАЛ Наталья АЛЬБРЕХТ;
- заместитель директора по персоналу по региональной политике EN+ GROUP Ольга БЕРЕЖЕЦКАЯ;
- проректор по научной работе Сибирского федерального университета Руслан БАРЫШЕВ;
- проректор по учебной работе Иркутского национального исследовательского технического университета Владимир СМИРНОВ.
Цели программы – выявление и поддержка одаренных студентов и их наставников, усиление кадрового потенциала регионов России, а также укрепление партнерских связей с высшими и средними учебными заведениями. Участники мероприятия подробно расскажут об условиях участия в стипендиальной программе и ответят на вопросы.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель генерального директора по персоналу EN+ GROUP/РУСАЛ Наталья АЛЬБРЕХТ;
- заместитель директора по персоналу по региональной политике EN+ GROUP Ольга БЕРЕЖЕЦКАЯ;
- проректор по научной работе Сибирского федерального университета Руслан БАРЫШЕВ;
- проректор по учебной работе Иркутского национального исследовательского технического университета Владимир СМИРНОВ.
Цели программы – выявление и поддержка одаренных студентов и их наставников, усиление кадрового потенциала регионов России, а также укрепление партнерских связей с высшими и средними учебными заведениями. Участники мероприятия подробно расскажут об условиях участия в стипендиальной программе и ответят на вопросы.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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