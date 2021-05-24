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Онлайн-конференция о стипендиальной программе EN+GROUP/РУСАЛ

Онлайн-конференция о стипендиальной программе EN+GROUP/РУСАЛ - РИА Новости, 24.05.2021

Онлайн-конференция о стипендиальной программе EN+GROUP/РУСАЛ

27 мая в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к старту ежегодной федеральной стипендиальной программы EN+GROUP/РУСАЛ для одаренных студентов.

2021-05-24T16:17

2021-05-24T16:17

2021-05-24T16:17

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель генерального директора по персоналу EN+ GROUP/РУСАЛ Наталья АЛЬБРЕХТ; - заместитель директора по персоналу по региональной политике EN+ GROUP Ольга БЕРЕЖЕЦКАЯ;- проректор по научной работе Сибирского федерального университета Руслан БАРЫШЕВ;- проректор по учебной работе Иркутского национального исследовательского технического университета Владимир СМИРНОВ.Цели программы – выявление и поддержка одаренных студентов и их наставников, усиление кадрового потенциала регионов России, а также укрепление партнерских связей с высшими и средними учебными заведениями. Участники мероприятия подробно расскажут об условиях участия в стипендиальной программе и ответят на вопросы.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы