https://ria.ru/20210524/oblet-1733704987.html

Эксперт оценил потери Белоруссии от возможных запретов на полеты над ней

Эксперт оценил потери Белоруссии от возможных запретов на полеты над ней - РИА Новости, 24.05.2021

Эксперт оценил потери Белоруссии от возможных запретов на полеты над ней

Прибалтийские страны не являются международным авиационным хабом, облет их авиакомпаниями территории Белоруссии не отразится на общем доходе Минска от... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:00

2021-05-24T18:00

2021-05-24T18:00

задержание основателя telegram-канала nexta

белоруссия

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:185:2982:1862_1920x0_80_0_0_0b1f9d41cd6d8818ff07192c075f1834.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прибалтийские страны не являются международным авиационным хабом, облет их авиакомпаниями территории Белоруссии не отразится на общем доходе Минска от международных рейсов, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Переход.Ранее, как сообщила канцелярия главы Эстонии, президенты стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство Белоруссии и ввести санкции против этой страны после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске. Решение не летать над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair уже принял латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic.Как заявил эксперт РИА Новости, пока звучат только угрозы со стороны европейских стран в виде запрета на полеты над территорией Белоруссии, а также на полеты в ЕС белорусских авиакомпаний. "Пока это не действующие санкции, а только угрозы их применения, и потому сейчас рано говорить о количественных убытках. Кроме того, арест молодого оппозиционера не является поводом введения каких-либо масштабных ограничений", - сказал Переход.По его мнению, "наиболее вероятно применение не экономических, а политических санкций, что не приведет к ощутимым потерям". "Прибалтийские страны не являются международным хабом, и облет их авиакомпаниями практически не скажется на суммарных доходах Белоруссии по данным статьям", - подчеркнул аналитик.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.

https://ria.ru/20210524/planes-1733661920.html

https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, белоруссия, европа, в мире