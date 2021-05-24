Эксперт оценил потери Белоруссии от возможных запретов на полеты над ней
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прибалтийские страны не являются международным авиационным хабом, облет их авиакомпаниями территории Белоруссии не отразится на общем доходе Минска от международных рейсов, считает аналитик ГК "Финам" Сергей Переход.
Ранее, как сообщила канцелярия главы Эстонии, президенты стран Балтии призвали закрыть воздушное пространство Белоруссии и ввести санкции против этой страны после инцидента с самолетом компании Ryanair в Минске. Решение не летать над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair уже принял латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic.
Как заявил эксперт РИА Новости, пока звучат только угрозы со стороны европейских стран в виде запрета на полеты над территорией Белоруссии, а также на полеты в ЕС белорусских авиакомпаний. "Пока это не действующие санкции, а только угрозы их применения, и потому сейчас рано говорить о количественных убытках. Кроме того, арест молодого оппозиционера не является поводом введения каких-либо масштабных ограничений", - сказал Переход.
По его мнению, "наиболее вероятно применение не экономических, а политических санкций, что не приведет к ощутимым потерям". "Прибалтийские страны не являются международным хабом, и облет их авиакомпаниями практически не скажется на суммарных доходах Белоруссии по данным статьям", - подчеркнул аналитик.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Наиболее известным случаем стала посадка в Вене самолета президента Боливии Эво Моралеса 3 июля 2013 года. Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели самолет Моралеса, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом борту вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге Сноудена в самолете не обнаружили, после чего лайнеру разрешили продолжить полет.