В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за поддельные автономера
09:07 24.05.2021 (обновлено: 11:48 24.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтовладелец устанавливает номерной знак на автомобиль
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В России могут ввести ответственность за преднамеренное и неоднократное использование поддельных госномеров на автомобилях. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
По информации издания, новый законопроект предусматривает изменение названия статьи 326 Уголовного кодекса на "Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства".
В качестве наказания предлагают ввести обязательные работы на срок до трехсот часов либо исправительные работы на срок до одного года.
Как пояснили в Госдуме, сейчас за поддельные номера водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до года. Однако это не спасает от постоянных нарушений ПДД, которые зачастую совершают "небедные люди".
"Именно поэтому в качестве наказания предлагается ввести общественные или исправительные работы. Чтобы не было так: заплатить и забыть, а, работая, подумать. Стричь кусты, убирать кладбища, мести улицы", — рассказал Нилов.
В качестве примера он привел недавнее ДТП с участием блогера Эдварда Била, который ездил с фальшивыми номерными знаками и нарушал скоростной режим более 560 раз. В результате инцидента столкнулись пять машин, одного водителя госпитализировали.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час.