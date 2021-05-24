https://ria.ru/20210524/nakazanie-1733590737.html

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за поддельные автономера

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за поддельные автономера - РИА Новости, 24.05.2021

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за поддельные автономера

В России могут ввести ответственность за преднамеренное и неоднократное использование поддельных госномеров на автомобилях. Об этом сообщают "Известия" со... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T09:07

2021-05-24T09:07

2021-05-24T11:48

россия

авто

эдвард бил (блогер)

ярослав нилов

марат хуснуллин

госдума рф

общество

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В Госдуме предложили ввести новое наказание для водителей

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В России могут ввести ответственность за преднамеренное и неоднократное использование поддельных госномеров на автомобилях. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.По информации издания, новый законопроект предусматривает изменение названия статьи 326 Уголовного кодекса на "Подделка, уничтожение или использование заведомо поддельного или подложного идентификационного номера транспортного средства".В качестве наказания предлагают ввести обязательные работы на срок до трехсот часов либо исправительные работы на срок до одного года.Как пояснили в Госдуме, сейчас за поддельные номера водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до года. Однако это не спасает от постоянных нарушений ПДД, которые зачастую совершают "небедные люди".В качестве примера он привел недавнее ДТП с участием блогера Эдварда Била, который ездил с фальшивыми номерными знаками и нарушал скоростной режим более 560 раз. В результате инцидента столкнулись пять машин, одного водителя госпитализировали.Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа согласовать позицию по снижению нештрафуемого порога превышения скорости до десяти километров в час.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/pdd-1733128925.html

https://ria.ru/20210519/shtraf-1732886491.html

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россия, авто, эдвард бил (блогер), ярослав нилов, марат хуснуллин, госдума рф, общество