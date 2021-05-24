Набиуллина назвала ограничение цен на продукты временной мерой
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Административное ограничение цен - это временная мера, которая не сможет обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Ограничение административное цен на ряд социально значимых продуктов - это только временное решение, но это не то, что может обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе. Наша денежно-кредитная политика решает в первую очередь эту задачу и работает на благосостояние людей, защиту их сбережений, защиту их доходов от обесценения от инфляции", - сказала она, выступая в понедельник в Госдуме.
Ранее глава регулятора уже говорила, что нужно быстрее уходить от административных мер регулирования цен на продовольствие. По ее словам, они имели краткосрочный эффект на инфляцию.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашение по сахару истекает 1 июня, по маслу - 1 октября текущего года.