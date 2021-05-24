https://ria.ru/20210524/nabiullina-1733649249.html

Набиуллина назвала ограничение цен на продукты временной мерой

Набиуллина назвала ограничение цен на продукты временной мерой - РИА Новости, 24.05.2021

Набиуллина назвала ограничение цен на продукты временной мерой

Административное ограничение цен - это временная мера, которая не сможет обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе, заявила глава Банка России... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:11

2021-05-24T14:11

2021-05-24T14:11

россия

цены

эльвира набиуллина

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Административное ограничение цен - это временная мера, которая не сможет обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Ограничение административное цен на ряд социально значимых продуктов - это только временное решение, но это не то, что может обеспечить спокойствие людей в долгосрочной перспективе. Наша денежно-кредитная политика решает в первую очередь эту задачу и работает на благосостояние людей, защиту их сбережений, защиту их доходов от обесценения от инфляции", - сказала она, выступая в понедельник в Госдуме.Ранее глава регулятора уже говорила, что нужно быстрее уходить от административных мер регулирования цен на продовольствие. По ее словам, они имели краткосрочный эффект на инфляцию.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашение по сахару истекает 1 июня, по маслу - 1 октября текущего года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/tseny-1732926054.html

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россия, цены, эльвира набиуллина, госдума рф, экономика