https://ria.ru/20210524/moshenniki-1733576989.html

Россиянам раскрыли предпочтения телефонных мошенников

Россиянам раскрыли предпочтения телефонных мошенников - РИА Новости, 24.05.2021

Россиянам раскрыли предпочтения телефонных мошенников

Мошенники предпочитают звонить россиянам с определенных номеров ради дополнительного "визуального обмана". Как это работает, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T04:10

2021-05-24T04:10

2021-05-24T04:10

алексей сизов

инфосистемы джет

мошенничество

центральный банк рф (цб рф)

технологии

общество

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мошенники предпочитают звонить россиянам с определенных номеров ради дополнительного "визуального обмана". Как это работает, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Чтобы сразу, еще до начала разговора, вызвать доверие у потенциальной жертвы, мошенники подбирают номера, которые очень похожи на те, что используются реальными учреждениями, в частности, банковскими колл-центрами.По словам эксперта, "присвоить" себе настоящий номер банковского колл-центра невозможно. Учитывая, что при наличии специальных компьютерных программ мошенники довольно легко могут подменять такие данные, власти пошли на дополнительные меры, чтобы защитить телефонные номера банков, уточнил он."Некоторое время назад правительство вместе с ЦБ обеспечило защиту именно оригинальных банковских номеров. Они собрали со всех официальных колл-центров их номера и обеспечили им защиту. Поэтому мошенникам и пришлось пойти по пути выбора близких, а не оригинальных номеров", — уточнил Сизов.

https://ria.ru/20210523/dannye-1733503628.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей сизов, инфосистемы джет, мошенничество, центральный банк рф (цб рф), технологии, общество