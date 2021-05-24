Россиянам раскрыли предпочтения телефонных мошенников
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мошенники предпочитают звонить россиянам с определенных номеров ради дополнительного "визуального обмана". Как это работает, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Чтобы сразу, еще до начала разговора, вызвать доверие у потенциальной жертвы, мошенники подбирают номера, которые очень похожи на те, что используются реальными учреждениями, в частности, банковскими колл-центрами.
"Это может быть московский городской номер или номер того региона, где представлен банк. Такой телефон отличается на одну цифру или цифры все те, но их меняют местами. Это делается, чтобы визуально человеку показалось, что звонит ему оригинальная организация", — объяснил Сизов.
По словам эксперта, "присвоить" себе настоящий номер банковского колл-центра невозможно. Учитывая, что при наличии специальных компьютерных программ мошенники довольно легко могут подменять такие данные, власти пошли на дополнительные меры, чтобы защитить телефонные номера банков, уточнил он.
"Некоторое время назад правительство вместе с ЦБ обеспечило защиту именно оригинальных банковских номеров. Они собрали со всех официальных колл-центров их номера и обеспечили им защиту. Поэтому мошенникам и пришлось пойти по пути выбора близких, а не оригинальных номеров", — уточнил Сизов.