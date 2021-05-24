Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210524/moshenniki-1733576989.html
Россиянам раскрыли предпочтения телефонных мошенников
Россиянам раскрыли предпочтения телефонных мошенников - РИА Новости, 24.05.2021
Россиянам раскрыли предпочтения телефонных мошенников
Мошенники предпочитают звонить россиянам с определенных номеров ради дополнительного "визуального обмана". Как это работает, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T04:10
2021-05-24T04:10
алексей сизов
инфосистемы джет
мошенничество
центральный банк рф (цб рф)
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_0:225:3872:2403_1920x0_80_0_0_e9e4cd8b481aa0eb841917385c884aa3.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мошенники предпочитают звонить россиянам с определенных номеров ради дополнительного "визуального обмана". Как это работает, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Чтобы сразу, еще до начала разговора, вызвать доверие у потенциальной жертвы, мошенники подбирают номера, которые очень похожи на те, что используются реальными учреждениями, в частности, банковскими колл-центрами.По словам эксперта, "присвоить" себе настоящий номер банковского колл-центра невозможно. Учитывая, что при наличии специальных компьютерных программ мошенники довольно легко могут подменять такие данные, власти пошли на дополнительные меры, чтобы защитить телефонные номера банков, уточнил он."Некоторое время назад правительство вместе с ЦБ обеспечило защиту именно оригинальных банковских номеров. Они собрали со всех официальных колл-центров их номера и обеспечили им защиту. Поэтому мошенникам и пришлось пойти по пути выбора близких, а не оригинальных номеров", — уточнил Сизов.
https://ria.ru/20210523/dannye-1733503628.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150488/09/1504880933_222:0:3678:2592_1920x0_80_0_0_10f0377993d000b9c3b9aa8edfcc72c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей сизов, инфосистемы джет, мошенничество, центральный банк рф (цб рф), технологии, общество

Россиянам раскрыли предпочтения телефонных мошенников

04:10 24.05.2021
 
© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© Fotolia / lavio
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Мошенники предпочитают звонить россиянам с определенных номеров ради дополнительного "визуального обмана". Как это работает, рассказал в интервью радио Sputnik начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Чтобы сразу, еще до начала разговора, вызвать доверие у потенциальной жертвы, мошенники подбирают номера, которые очень похожи на те, что используются реальными учреждениями, в частности, банковскими колл-центрами.
"Это может быть московский городской номер или номер того региона, где представлен банк. Такой телефон отличается на одну цифру или цифры все те, но их меняют местами. Это делается, чтобы визуально человеку показалось, что звонит ему оригинальная организация", — объяснил Сизов.
По словам эксперта, "присвоить" себе настоящий номер банковского колл-центра невозможно. Учитывая, что при наличии специальных компьютерных программ мошенники довольно легко могут подменять такие данные, власти пошли на дополнительные меры, чтобы защитить телефонные номера банков, уточнил он.
"Некоторое время назад правительство вместе с ЦБ обеспечило защиту именно оригинальных банковских номеров. Они собрали со всех официальных колл-центров их номера и обеспечили им защиту. Поэтому мошенникам и пришлось пойти по пути выбора близких, а не оригинальных номеров", — уточнил Сизов.
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 08:11
Россиянам рассказали, как защитить от мошенников счета и персональные данные
 
Алексей СизовИнфосистемы ДжетМошенничествоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ТехнологииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:43В Белом доме пообещали "привлечь режим Лукашенко к ответственности"
02:32"Известия": Кудрин спрогнозировал снижение спроса на нефть к 2030 году
02:32Байден прокомментировал инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
02:20"Мне жаль американцев": читатели Daily Mail оценили слова Маска о России
02:15Аналитик назвал лучший способ вложить сто тысяч рублей
02:14Во Владивостоке подросток утонул во время дайвинга
02:10Эксперт назвал способы ускорить работу ноутбука
02:09Россиянам объяснили порядок получения новой выплаты на детей
01:59Госсекретарь США обсудил "Северный поток — 2" с главой МИД Германии
01:55Лидеры Евросоюза осудили "провокационные действия" России
01:43При стрельбе в Лондоне пострадала активистка BLM
01:25Какие товары никогда нельзя покупать из вторых рук
01:13Манижа рассказала, как создавался ее номер для Евровидения
00:58Франшиза "Пила" заработала миллиард долларов
00:51Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
00:44Во Франции призвали национальные авиакомпании не летать над Белоруссией
00:29В Берлине назвали реакцию ЕС на инцидент с Ryanair "единодушной и ясной"
00:27Манижа назвала свой топ-3 финалистов Евровидения
00:21Россия возобновляет полеты в пять стран
00:16Россияне набрали рекордные долги по кредиткам, показало исследование
Лента новостейМолния