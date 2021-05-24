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Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции - РИА Новости, 24.05.2021
Главред Baza Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции
Главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T00:23
2021-05-24T00:23
2021-05-24T00:23
никита могутин
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Главный редактор Telegram-канала Baza Никита Могутин заявил, что его отпустили из отдела полиции под обязательство о явке.Ранее Могутин сообщил РИА Новости, что его задержали в Москве и доставили в ОВД "Китай-город".Канал Baza сообщил, что задержание Могутина может быть связано с работой на несогласованной акции 21 апреля."Никита действительно отрабатывал эту акцию в составе съемочной группы, но редакция "Базы" заранее подавала все необходимые документы на освещение митингов 21 апреля", - сообщает Baza.Согласно сводным данным МВД, на несогласованные акции 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции.
https://ria.ru/20200707/1574028423.html
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никита могутин, россия, telegram (приложение), москва, происшествия