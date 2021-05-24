https://ria.ru/20210524/minsk-1733706301.html

В Минске прокомментировали реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

В Минске прокомментировали реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021

В Минске прокомментировали реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

Белоруссия приглашает всех заинтересованных принять участие в расследовании инцидента с самолетом Ryanair, запросившего в воскресенье экстренную посадку в... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T18:06

2021-05-24T18:06

2021-05-24T18:06

задержание основателя telegram-канала nexta

международная ассоциация воздушного транспорта

международная организация гражданской авиации

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733635306_0:375:2974:2048_1920x0_80_0_0_0ffb3b4c2d1e004f4685a9858f25c60f.jpg

МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белоруссия приглашает всех заинтересованных принять участие в расследовании инцидента с самолетом Ryanair, запросившего в воскресенье экстренную посадку в аэропорту Минска, сообщил директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Глава департамента напомнил, что создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего события. "Мы обращаемся к Международной организации гражданской авиации, Международной ассоциации воздушного транспорта, Европейскому агентству по безопасности полетов, к представителям заинтересованных авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события, готовы предоставить всю необходимую объективную информацию, в первую очередь, материалы переговоров "диспетчер-пилот", - сказал Сикорский.Он добавил, что белорусская сторона также просит соответствующие авиационные администрации "предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления либо принуждения к посадке не было".МИД Украины уже потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения Протасевича. С резкой критикой действий белорусской стороны также выступили Польша и целый ряд других стран.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210524/reaktsiya-1733616797.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, международная ассоциация воздушного транспорта, международная организация гражданской авиации, белоруссия, в мире