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В Минске прокомментировали реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
В Минске прокомментировали реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair - РИА Новости, 24.05.2021
В Минске прокомментировали реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Белоруссия приглашает всех заинтересованных принять участие в расследовании инцидента с самолетом Ryanair, запросившего в воскресенье экстренную посадку в... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T18:06
2021-05-24T18:06
задержание основателя telegram-канала nexta
международная ассоциация воздушного транспорта
международная организация гражданской авиации
белоруссия
в мире
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белоруссия приглашает всех заинтересованных принять участие в расследовании инцидента с самолетом Ryanair, запросившего в воскресенье экстренную посадку в аэропорту Минска, сообщил директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.Глава департамента напомнил, что создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего события. "Мы обращаемся к Международной организации гражданской авиации, Международной ассоциации воздушного транспорта, Европейскому агентству по безопасности полетов, к представителям заинтересованных авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события, готовы предоставить всю необходимую объективную информацию, в первую очередь, материалы переговоров "диспетчер-пилот", - сказал Сикорский.Он добавил, что белорусская сторона также просит соответствующие авиационные администрации "предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления либо принуждения к посадке не было".МИД Украины уже потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения Протасевича. С резкой критикой действий белорусской стороны также выступили Польша и целый ряд других стран.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.
https://ria.ru/20210524/reaktsiya-1733616797.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, международная ассоциация воздушного транспорта, международная организация гражданской авиации, белоруссия, в мире

В Минске прокомментировали реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair

18:06 24.05.2021
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МИНСК, 24 мая – РИА Новости. Белоруссия приглашает всех заинтересованных принять участие в расследовании инцидента с самолетом Ryanair, запросившего в воскресенье экстренную посадку в аэропорту Минска, сообщил директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.
Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

"Внешние информационные вбросы, некомпетентные оценки со стороны и в отношении действий белорусских уполномоченных властей шокируют и вызывают неприятное удивление в департаменте по авиации", - сказал Сикорский на брифинге в понедельник в Минске. Он сообщил, что белорусская сторона предоставила информацию об инциденте в Международную организацию гражданской авиации и государства регистрации и эксплуатанта воздушного судна.

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Глава департамента напомнил, что создана комиссия по расследованию обстоятельств произошедшего события. "Мы обращаемся к Международной организации гражданской авиации, Международной ассоциации воздушного транспорта, Европейскому агентству по безопасности полетов, к представителям заинтересованных авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события, готовы предоставить всю необходимую объективную информацию, в первую очередь, материалы переговоров "диспетчер-пилот", - сказал Сикорский.
Он добавил, что белорусская сторона также просит соответствующие авиационные администрации "предоставить расшифровки переговоров с борта воздушного судна, чтобы оценить нашу правоту и доказать, что наши диспетчеры действовали в соответствии с международными обязательствами и никакого давления либо принуждения к посадке не было".
МИД Украины уже потребовал от властей Белоруссии немедленного освобождения Протасевича. С резкой критикой действий белорусской стороны также выступили Польша и целый ряд других стран.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaМеждународная ассоциация воздушного транспортаМеждународная организация гражданской авиацииБелоруссияВ мире
 
 
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