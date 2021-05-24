https://ria.ru/20210524/medvezhonok-1733691180.html
В Челябинской области мужчина привел на городской пляж медвежонка
В Челябинской области мужчина привел на городской пляж медвежонка - РИА Новости, 24.05.2021
В Челябинской области мужчина привел на городской пляж медвежонка
Мужчина привел на пляж города Чебаркуль Челябинской области медвежонка на поводке без какой-либо защиты, министерство экологии региона проверяет данный факт,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:59
2021-05-24T16:59
2021-05-24T16:59
челябинская область
чебаркуль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733689824_0:450:1562:1329_1920x0_80_0_0_3fe78d1788c93c56b7900177e3b3bb48.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Мужчина привел на пляж города Чебаркуль Челябинской области медвежонка на поводке без какой-либо защиты, министерство экологии региона проверяет данный факт, устанавливается личность хозяина, сообщил в понедельник замминистра экологии региона Виталий Безруков.В министерство экологии Челябинской области поступило видео от граждан, которые в выходные дни на городском пляже Чебаркуля запечатлели выгул медвежонка. На видео показано, что мужчина привел медведя искупаться без всякой защиты и амуниции, когда пляж был полон отдыхающих, в том числе детей.Специалистов регионального ведомства заинтересовал факт выгула медвежонка - в данный момент проводятся мероприятия по установке личности владельца животного, добавляет он. Мужчине предстоит ответить на вопросы, откуда у него оказался молодой медведь и законно ли, и в случае, если будет доказано незаконное владение, медведь будет изъят, а в отношении хозяина возбуждено уголовное дело, пояснил замминистра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210524/sobaka-1733607066.html
челябинская область
чебаркуль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733689824_0:304:1562:1476_1920x0_80_0_0_08df5561b30e5fa0313507fecec6f566.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, чебаркуль, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости.
Мужчина привел на пляж города Чебаркуль Челябинской области
медвежонка на поводке без какой-либо защиты, министерство экологии региона проверяет данный факт, устанавливается личность хозяина, сообщил в понедельник замминистра экологии региона Виталий Безруков.
В министерство экологии Челябинской области поступило видео от граждан, которые в выходные дни на городском пляже Чебаркуля запечатлели выгул медвежонка. На видео показано, что мужчина привел медведя искупаться без всякой защиты и амуниции, когда пляж был полон отдыхающих, в том числе детей.
"Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми. На видео видно, что дети активно играются с маленьким мишкой. К сожалению, родители даже не ограничивали своих чад. Не нужно забывать, что это дикое животное, и последствия могли быть трагичными", - написал Безруков в своем Telegram
-канале.
Специалистов регионального ведомства заинтересовал факт выгула медвежонка - в данный момент проводятся мероприятия по установке личности владельца животного, добавляет он. Мужчине предстоит ответить на вопросы, откуда у него оказался молодой медведь и законно ли, и в случае, если будет доказано незаконное владение, медведь будет изъят, а в отношении хозяина возбуждено уголовное дело, пояснил замминистра.