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В Челябинской области мужчина привел на городской пляж медвежонка
В Челябинской области мужчина привел на городской пляж медвежонка - РИА Новости, 24.05.2021
В Челябинской области мужчина привел на городской пляж медвежонка
Мужчина привел на пляж города Чебаркуль Челябинской области медвежонка на поводке без какой-либо защиты, министерство экологии региона проверяет данный факт,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T16:59
2021-05-24T16:59
челябинская область
чебаркуль
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Мужчина привел на пляж города Чебаркуль Челябинской области медвежонка на поводке без какой-либо защиты, министерство экологии региона проверяет данный факт, устанавливается личность хозяина, сообщил в понедельник замминистра экологии региона Виталий Безруков.В министерство экологии Челябинской области поступило видео от граждан, которые в выходные дни на городском пляже Чебаркуля запечатлели выгул медвежонка. На видео показано, что мужчина привел медведя искупаться без всякой защиты и амуниции, когда пляж был полон отдыхающих, в том числе детей.Специалистов регионального ведомства заинтересовал факт выгула медвежонка - в данный момент проводятся мероприятия по установке личности владельца животного, добавляет он. Мужчине предстоит ответить на вопросы, откуда у него оказался молодой медведь и законно ли, и в случае, если будет доказано незаконное владение, медведь будет изъят, а в отношении хозяина возбуждено уголовное дело, пояснил замминистра.
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челябинская область, чебаркуль, происшествия

В Челябинской области мужчина привел на городской пляж медвежонка

16:59 24.05.2021
 
© @Ecoche/TelegramВыгул молодого медвежонка на одном из городских пляжей Чебаркуля в Челябинской области
Выгул молодого медвежонка на одном из городских пляжей Чебаркуля в Челябинской области
© @Ecoche/Telegram
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Мужчина привел на пляж города Чебаркуль Челябинской области медвежонка на поводке без какой-либо защиты, министерство экологии региона проверяет данный факт, устанавливается личность хозяина, сообщил в понедельник замминистра экологии региона Виталий Безруков.
В министерство экологии Челябинской области поступило видео от граждан, которые в выходные дни на городском пляже Чебаркуля запечатлели выгул медвежонка. На видео показано, что мужчина привел медведя искупаться без всякой защиты и амуниции, когда пляж был полон отдыхающих, в том числе детей.
"Мы считаем недопустимым выгул диких животных в общественных местах, тем более на пляжах с детьми. На видео видно, что дети активно играются с маленьким мишкой. К сожалению, родители даже не ограничивали своих чад. Не нужно забывать, что это дикое животное, и последствия могли быть трагичными", - написал Безруков в своем Telegram-канале.
Специалистов регионального ведомства заинтересовал факт выгула медвежонка - в данный момент проводятся мероприятия по установке личности владельца животного, добавляет он. Мужчине предстоит ответить на вопросы, откуда у него оказался молодой медведь и законно ли, и в случае, если будет доказано незаконное владение, медведь будет изъят, а в отношении хозяина возбуждено уголовное дело, пояснил замминистра.
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