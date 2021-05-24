https://ria.ru/20210524/medvezhonok-1733691180.html

В Челябинской области мужчина привел на городской пляж медвежонка

В Челябинской области мужчина привел на городской пляж медвежонка - РИА Новости, 24.05.2021

В Челябинской области мужчина привел на городской пляж медвежонка

Мужчина привел на пляж города Чебаркуль Челябинской области медвежонка на поводке без какой-либо защиты, министерство экологии региона проверяет данный факт,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T16:59

2021-05-24T16:59

2021-05-24T16:59

челябинская область

чебаркуль

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая – РИА Новости. Мужчина привел на пляж города Чебаркуль Челябинской области медвежонка на поводке без какой-либо защиты, министерство экологии региона проверяет данный факт, устанавливается личность хозяина, сообщил в понедельник замминистра экологии региона Виталий Безруков.В министерство экологии Челябинской области поступило видео от граждан, которые в выходные дни на городском пляже Чебаркуля запечатлели выгул медвежонка. На видео показано, что мужчина привел медведя искупаться без всякой защиты и амуниции, когда пляж был полон отдыхающих, в том числе детей.Специалистов регионального ведомства заинтересовал факт выгула медвежонка - в данный момент проводятся мероприятия по установке личности владельца животного, добавляет он. Мужчине предстоит ответить на вопросы, откуда у него оказался молодой медведь и законно ли, и в случае, если будет доказано незаконное владение, медведь будет изъят, а в отношении хозяина возбуждено уголовное дело, пояснил замминистра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210524/sobaka-1733607066.html

челябинская область

чебаркуль

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челябинская область, чебаркуль, происшествия