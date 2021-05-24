https://ria.ru/20210524/mashina-1733606291.html

В Кировской области толпа закидала автомобиль камнями

В Кировской области толпа закидала автомобиль камнями - РИА Новости, 24.05.2021

В Кировской области толпа закидала автомобиль камнями

Жители города Вятские Поляны в Кировской области закидали камнями автомобиль, водитель которого сбил четырех человек, при задержании он был пьян, сообщили РИА... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:05

2021-05-24T11:05

2021-05-24T12:14

россия

кировская область

вятские поляны

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Жители города Вятские Поляны в Кировской области закидали камнями автомобиль, водитель которого сбил четырех человек, при задержании он был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Видео, на котором бьют камнями окна уезжающей машины, было опубликовано в соцсетях и местных СМИ. При этом на дороге сидят и лежат молодые люди, сбитые автомобилем.По данным полиции, инцидент произошел в Вятских Полянах утром 23 мая. "Посетитель одного из кафе, управляя автомобилем, совершил наезд на посетителей этого же заведения, в результате чего травмированы четыре человека. В ходе инцидента, когда мужчина пытался скрыться с места происшествия, машине были нанесены повреждения находящимися около кафе гражданами", - сообщили в региональном управлении МВД.Водитель автомобиля был задержан сотрудниками полиции в тот же день спустя некоторое время. "Водитель, когда его задержали, был пьян", - подчеркнула собеседница агентства.На него составлен административный протокол по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (Невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен). Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210518/naezd-1732772652.html

россия

кировская область

вятские поляны

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кировская область, вятские поляны, происшествия