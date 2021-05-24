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В Кировской области толпа закидала автомобиль камнями
В Кировской области толпа закидала автомобиль камнями - РИА Новости, 24.05.2021
В Кировской области толпа закидала автомобиль камнями
Жители города Вятские Поляны в Кировской области закидали камнями автомобиль, водитель которого сбил четырех человек, при задержании он был пьян, сообщили РИА... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:05
2021-05-24T12:14
россия
кировская область
вятские поляны
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Жители города Вятские Поляны в Кировской области закидали камнями автомобиль, водитель которого сбил четырех человек, при задержании он был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.Видео, на котором бьют камнями окна уезжающей машины, было опубликовано в соцсетях и местных СМИ. При этом на дороге сидят и лежат молодые люди, сбитые автомобилем.По данным полиции, инцидент произошел в Вятских Полянах утром 23 мая. "Посетитель одного из кафе, управляя автомобилем, совершил наезд на посетителей этого же заведения, в результате чего травмированы четыре человека. В ходе инцидента, когда мужчина пытался скрыться с места происшествия, машине были нанесены повреждения находящимися около кафе гражданами", - сообщили в региональном управлении МВД.Водитель автомобиля был задержан сотрудниками полиции в тот же день спустя некоторое время. "Водитель, когда его задержали, был пьян", - подчеркнула собеседница агентства.На него составлен административный протокол по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (Невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен). Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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россия, кировская область, вятские поляны, происшествия

В Кировской области толпа закидала автомобиль камнями

11:05 24.05.2021 (обновлено: 12:14 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая — РИА Новости. Жители города Вятские Поляны в Кировской области закидали камнями автомобиль, водитель которого сбил четырех человек, при задержании он был пьян, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Видео, на котором бьют камнями окна уезжающей машины, было опубликовано в соцсетях и местных СМИ. При этом на дороге сидят и лежат молодые люди, сбитые автомобилем.
По данным полиции, инцидент произошел в Вятских Полянах утром 23 мая. "Посетитель одного из кафе, управляя автомобилем, совершил наезд на посетителей этого же заведения, в результате чего травмированы четыре человека. В ходе инцидента, когда мужчина пытался скрыться с места происшествия, машине были нанесены повреждения находящимися около кафе гражданами", - сообщили в региональном управлении МВД.
Водитель автомобиля был задержан сотрудниками полиции в тот же день спустя некоторое время. "Водитель, когда его задержали, был пьян", - подчеркнула собеседница агентства.
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На него составлен административный протокол по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ (Невыполнение требования правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен). Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
 
РоссияКировская областьВятские ПоляныПроисшествия
 
 
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