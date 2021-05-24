https://ria.ru/20210524/litva-1733662934.html

Литва не будет принимать самолеты, следующие через воздушное пространство Белоруссии

Литва не будет принимать самолеты, следующие через воздушное пространство Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2021

Литва не будет принимать самолеты, следующие через воздушное пространство Белоруссии

Литва после ЧП в Минске не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересекать белорусское воздушное пространство, сообщило агентство Блумберг со... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T15:03

2021-05-24T15:03

2021-05-24T17:33

литва

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ВИЛЬНЮС, 24 мая — РИА Новости. Литва после ЧП в Минске не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересекать белорусское воздушное пространство, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните.Также гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в соседнее государство.Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис добавил, что запрет вступит в силу в 03:00 вторника. При этом, по его словам, LOT (Польша), Wizzair (Венгрия) и Airbaltic (Латвия) и так стараются не летать над Белоруссией.Накануне следовавший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Это вызвало критику со стороны Запада, хотя реакция на аналогичные инциденты ранее была сдержаннее. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться самолет президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны. Отношения Минска и Вильнюса носят напряженный характер. Литовские власти поддерживают белорусскую оппозицию, в стране находится экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.

https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

литва