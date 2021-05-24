Литва не будет принимать самолеты, следующие через воздушное пространство Белоруссии
15:03 24.05.2021 (обновлено: 17:33 24.05.2021)
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
ВИЛЬНЮС, 24 мая — РИА Новости. Литва после ЧП в Минске не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересекать белорусское воздушное пространство, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните.
Также гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в соседнее государство.
Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис добавил, что запрет вступит в силу в 03:00 вторника.
При этом, по его словам, LOT (Польша), Wizzair (Венгрия) и Airbaltic (Латвия) и так стараются не летать над Белоруссией.
Накануне следовавший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Это вызвало критику со стороны Запада, хотя реакция на аналогичные инциденты ранее была сдержаннее. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться самолет президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны.
Отношения Минска и Вильнюса носят напряженный характер. Литовские власти поддерживают белорусскую оппозицию, в стране находится экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.