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Литва не будет принимать самолеты, следующие через воздушное пространство Белоруссии
Литва не будет принимать самолеты, следующие через воздушное пространство Белоруссии - РИА Новости, 24.05.2021
Литва не будет принимать самолеты, следующие через воздушное пространство Белоруссии
Литва после ЧП в Минске не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересекать белорусское воздушное пространство, сообщило агентство Блумберг со... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T15:03
2021-05-24T17:33
литва
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ВИЛЬНЮС, 24 мая — РИА Новости. Литва после ЧП в Минске не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересекать белорусское воздушное пространство, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните.Также гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в соседнее государство.Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис добавил, что запрет вступит в силу в 03:00 вторника. При этом, по его словам, LOT (Польша), Wizzair (Венгрия) и Airbaltic (Латвия) и так стараются не летать над Белоруссией.Накануне следовавший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Это вызвало критику со стороны Запада, хотя реакция на аналогичные инциденты ранее была сдержаннее. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться самолет президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны. Отношения Минска и Вильнюса носят напряженный характер. Литовские власти поддерживают белорусскую оппозицию, в стране находится экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
https://ria.ru/20210524/zapret-1733655549.html
https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html
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литва

Литва не будет принимать самолеты, следующие через воздушное пространство Белоруссии

15:03 24.05.2021 (обновлено: 17:33 24.05.2021)
 
© REUTERS / Andrius SytasСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© REUTERS / Andrius Sytas
Читать ria.ru в
ВИЛЬНЮС, 24 мая — РИА Новости. Литва после ЧП в Минске не будет пропускать рейсы, пересекшие или планирующие пересекать белорусское воздушное пространство, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на премьера страны Ингриду Шимоните.
Также гражданам рекомендовали воздержаться от поездок в соседнее государство.
Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис добавил, что запрет вступит в силу в 03:00 вторника.
При этом, по его словам, LOT (Польша), Wizzair (Венгрия) и Airbaltic (Латвия) и так стараются не летать над Белоруссией.
Авиадиспетчеры во время наблюдения за самолетами на мониторе - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
14:56
Случаи закрытия воздушного пространства по политическим мотивам
Накануне следовавший из Афин в Вильнюс лайнер ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
Это вызвало критику со стороны Запада, хотя реакция на аналогичные инциденты ранее была сдержаннее. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться самолет президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны.
Отношения Минска и Вильнюса носят напряженный характер. Литовские власти поддерживают белорусскую оппозицию, в стране находится экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
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