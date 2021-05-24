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Фонд "Круг добра" получит десять миллиардов рублей на лекарства для детей
Фонд "Круг добра" получит десять миллиардов рублей на лекарства для детей - РИА Новости, 24.05.2021
Фонд "Круг добра" получит десять миллиардов рублей на лекарства для детей
Фонд "Круг добра" получит более десяти миллиардов рублей на лекарства для тяжелобольных детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T13:28
2021-05-24T13:28
2021-05-24T14:17
фонд "круг добра"
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Фонд "Круг добра" получит более десяти миллиардов рублей на лекарства для тяжелобольных детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.По словам премьера, это уже второй транш, выделенный для помощи детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами. Первый направили в "Круг добра" в феврале. Всего на эти цели за год выделят 60 миллиардов рублей.Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" создан по указу Владимира Путина в январе. Он финансируется за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей, средства направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе за рубежом, покупку дорогостоящих лекарств, некоторые из которых не зарегистрированы в России. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций медиков.
https://ria.ru/20210524/fond-1733621810.html
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фонд "круг добра", россия, здоровье - общество