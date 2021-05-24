https://ria.ru/20210524/lekarstva-1733638576.html

Фонд "Круг добра" получит десять миллиардов рублей на лекарства для детей

Фонд "Круг добра" получит десять миллиардов рублей на лекарства для детей - РИА Новости, 24.05.2021

Фонд "Круг добра" получит десять миллиардов рублей на лекарства для детей

Фонд "Круг добра" получит более десяти миллиардов рублей на лекарства для тяжелобольных детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T13:28

2021-05-24T13:28

2021-05-24T14:17

фонд "круг добра"

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148059/82/1480598264_0:491:5423:3541_1920x0_80_0_0_30681073a931b65e9259e28bbd59ea33.jpg

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Фонд "Круг добра" получит более десяти миллиардов рублей на лекарства для тяжелобольных детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.По словам премьера, это уже второй транш, выделенный для помощи детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими препаратами. Первый направили в "Круг добра" в феврале. Всего на эти цели за год выделят 60 миллиардов рублей.Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" создан по указу Владимира Путина в январе. Он финансируется за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей, средства направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе за рубежом, покупку дорогостоящих лекарств, некоторые из которых не зарегистрированы в России. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций медиков.

https://ria.ru/20210524/fond-1733621810.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "круг добра", россия, здоровье - общество