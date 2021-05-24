США и НАТО "накачивают" украинскую армию вооружениями, заявил Лавров
12:35 24.05.2021 (обновлено: 12:48 24.05.2021)
© Фото : Кабинет министров УкраиныСША передали Украинской армии радары класса AN / TPQ-36
© Фото : Кабинет министров Украины
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. США и их союзники по НАТО "накачивают" украинскую армию вооружениями и оказывают ей иную поддержку, Россия вынуждена учитывать это в своем военном планировании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хотел бы обратить внимание, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. "Накачивают" украинскую армию вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку, обучают ВСУ натовским методам ведения войны", - заявил Лавров в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, только в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи совместных военных учений со странами НАТО. В частности, украинские военные участвуют в крупнейших учениях НАТО Defender Europe 2021.
"Все это Россия вынуждена учитывать в своем военном планировании", - сказал министр, отметив, что милитаризация Украины не способствует урегулированию конфликта в Донбассе.
Он также подчеркнул, что плановые учения российских вооруженных сил проводятся каждый год на российской территории и на значительном удалении от Донбасса. "Именно эти учения, которые уже завершились, Киев при поддержке западных стран пытался выдать за усиление напряженности", - сказал Лавров.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Кроме того, Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.