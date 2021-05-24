https://ria.ru/20210524/lavrov-1733622157.html

Лавров прокомментировал открытие границ ЕС по "ковидным" сертификатам

Лавров прокомментировал открытие границ ЕС по "ковидным" сертификатам - РИА Новости, 24.05.2021

Лавров прокомментировал открытие границ ЕС по "ковидным" сертификатам

Открытие границ ЕС на фоне введения разного рода "ковидных" сертификатов не должно вести к дискриминации, важно учитывать существование "незападных" вакцин,... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:14

2021-05-24T12:14

2021-05-24T12:55

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Открытие границ ЕС на фоне введения разного рода "ковидных" сертификатов не должно вести к дискриминации, важно учитывать существование "незападных" вакцин, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.Он отметил, что сегодня в Европе предлагается использовать "зеленые цифровые сертификаты". Они будут подтверждать либо факт вакцинации, либо отрицательные результаты теста на коронавирус, либо наличие иммунитета вследствие перенесенного заболевания. "Пока эти планы сориентированы, в первую очередь, на восстановление турпотоков внутри ЕС", - сказал министр.Глава МИД добавил, что обсуждается вопрос о совместимости европейских сертификатов с аналогичными документами или цифровыми приложениями, используемыми в третьих странах."Есть и предложение Еврокомиссии об облегчении въезда в государства Евросоюза из третьих стран лицам, вакцинированным антиковидными препаратами. Пока речь идет о вакцинах, одобренных только EMA или ВОЗ. Решающее слово в вопросе регулирования въезда туристов из третьих стран остается за странами-членами ЕС. Многие из них крайне заинтересованы в возобновлении туризма из России",- сказал министр."Со своей стороны напоминаем коллегам из ЕС, что любые их шаги должны носить недискриминационный характер и принимать во внимание существование противоковидных вакцин "незападного" происхождения",- подчеркнул Лавров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210521/koronavirus-1733328976.html

https://ria.ru/20210520/sertifikat-1733207115.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей лавров, воз, еврокомиссия, евросоюз, европа, в мире