Лавров прокомментировал открытие границ ЕС по "ковидным" сертификатам
12:14 24.05.2021 (обновлено: 12:55 24.05.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время открытого урока на просветительском марафоне "Новое знание"
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Открытие границ ЕС на фоне введения разного рода "ковидных" сертификатов не должно вести к дискриминации, важно учитывать существование "незападных" вакцин, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров.
Он отметил, что сегодня в Европе предлагается использовать "зеленые цифровые сертификаты". Они будут подтверждать либо факт вакцинации, либо отрицательные результаты теста на коронавирус, либо наличие иммунитета вследствие перенесенного заболевания. "Пока эти планы сориентированы, в первую очередь, на восстановление турпотоков внутри ЕС", - сказал министр.
Глава МИД добавил, что обсуждается вопрос о совместимости европейских сертификатов с аналогичными документами или цифровыми приложениями, используемыми в третьих странах.
"Есть и предложение Еврокомиссии об облегчении въезда в государства Евросоюза из третьих стран лицам, вакцинированным антиковидными препаратами. Пока речь идет о вакцинах, одобренных только EMA или ВОЗ. Решающее слово в вопросе регулирования въезда туристов из третьих стран остается за странами-членами ЕС. Многие из них крайне заинтересованы в возобновлении туризма из России",- сказал министр.
"Со своей стороны напоминаем коллегам из ЕС, что любые их шаги должны носить недискриминационный характер и принимать во внимание существование противоковидных вакцин "незападного" происхождения",- подчеркнул Лавров.