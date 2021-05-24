https://ria.ru/20210524/lager-1733601159.html

В Якутии детские лагеря будут работать в обычном режиме

В Якутии детские лагеря будут работать в обычном режиме - РИА Новости, 24.05.2021

В Якутии детские лагеря будут работать в обычном режиме

Детские лагеря в Якутии будут работать в обычном режиме, сообщила главный государственный санитарный врач по Якутии Маргарита Игнатьева. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T10:37

2021-05-24T10:37

2021-05-24T10:37

республика саха (якутия)

айсен николаев

якутск

общество

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ЯКУТСК, 24 мая - РИА Новости. Детские лагеря в Якутии будут работать в обычном режиме, сообщила главный государственный санитарный врач по Якутии Маргарита Игнатьева.Ранее в пресс-службе министерства образования и науки республики рассказали РИА Новости о том, что почти 30 тысяч детей в 2021 году планируют охватить в Якутии лагерями отдыха и оздоровления.Глава региона Айсен Николаев в понедельник провел заседание республиканского оперштаба.Эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. За последние сутки в Якутии выявлено 110 новых случаев COVID-19, в том числе в городе Якутске - 52.Тем не менее, по словам главного государственного санитарного врача по Якутии Маргариты Игнатьевой, в настоящее время наблюдается небольшое снижение заболеваемости среди детей."В городе Якутске и ряде муниципальных районов, исходя из эпидемиологической обстановки, школьные лагеря дневного пребывания начнут работу в дистанционном формате. Что касается стационарных лагерей, то они по республике будут работать в обычном режиме, а в городе Якутске дети будут зачисляться в загородные лагеря с отрицательными анализами ПЦР. Смена будет длиться три недели в закрытом режиме, без выездных мероприятий", - сказала она.По словам Игнатьевой, необходима стопроцентная вакцинация сотрудников, которые будут работать в лагерях.

https://ria.ru/20210523/medved-1733576363.html

https://ria.ru/20210520/yakutiya-1733141185.html

якутск

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айсен николаев, якутск, общество