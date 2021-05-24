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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210524/kurs-1733649059.html
Официальный курс евро на вторник снизился на 26 копеек
Официальный курс евро на вторник снизился на 26 копеек - РИА Новости, 24.05.2021
Официальный курс евро на вторник снизился на 26 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 25,69 копейки - до 89,6877 рубля, курс доллара - на 5,37 копейки, до 73,5266 рубля,... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:10
2021-05-24T14:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 25,69 копейки - до 89,6877 рубля, курс доллара - на 5,37 копейки, до 73,5266 рубля, следует из данных Банка России.При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,51 копейки, составив 80,7991 рубля.
https://ria.ru/20210524/dollar-1732949775.html
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник снизился на 26 копеек

14:10 24.05.2021
 
© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 25,69 копейки - до 89,6877 рубля, курс доллара - на 5,37 копейки, до 73,5266 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 14,51 копейки, составив 80,7991 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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