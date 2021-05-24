https://ria.ru/20210524/krasnov-1733659881.html

Краснов поручил прокурорам проверить условия детского отдыха в регионах

Краснов поручил прокурорам проверить условия детского отдыха в регионах - РИА Новости, 24.05.2021

Краснов поручил прокурорам проверить условия детского отдыха в регионах

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах проверить соблюдение прав детей на отдых и организацию их перевозок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T14:53

2021-05-24T14:53

2021-05-24T14:53

россия

игорь краснов

общество

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах проверить соблюдение прав детей на отдых и организацию их перевозок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В преддверии летней оздоровительной кампании генеральным прокурором РФ Игорем Красновым прокурорам всех субъектов РФ, а также приравненным к ним транспортным прокурорам дано указание об организации надзорных мероприятий", - говорится в сообщении.Отмечается, что основная цель проверок – обеспечить соблюдение уполномоченными органами требований законодательства о доступности, безопасности и надлежащем качестве услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и воспитывающимся в многодетных, малообеспеченных семьях."Прокуроры проверят соблюдение правил защищенности объектов, где предполагается отдых детей, выполнение требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. С учетом полученной информации будет дана оценка полноте осуществления полномочий контролирующими органами и органами управления", - поясняется в информации.Кроме того, отдельно прокурорам предстоит проверить соблюдение требований законодательства, касающихся организованной перевозки детей.

https://ria.ru/20210512/yakutiya-1731909964.html

https://ria.ru/20200905/deti-1576689741.html

россия

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россия, игорь краснов, общество