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Краснов поручил прокурорам проверить условия детского отдыха в регионах
Краснов поручил прокурорам проверить условия детского отдыха в регионах - РИА Новости, 24.05.2021
Краснов поручил прокурорам проверить условия детского отдыха в регионах
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах проверить соблюдение прав детей на отдых и организацию их перевозок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:53
2021-05-24T14:53
россия
игорь краснов
общество
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах проверить соблюдение прав детей на отдых и организацию их перевозок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В преддверии летней оздоровительной кампании генеральным прокурором РФ Игорем Красновым прокурорам всех субъектов РФ, а также приравненным к ним транспортным прокурорам дано указание об организации надзорных мероприятий", - говорится в сообщении.Отмечается, что основная цель проверок – обеспечить соблюдение уполномоченными органами требований законодательства о доступности, безопасности и надлежащем качестве услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и воспитывающимся в многодетных, малообеспеченных семьях."Прокуроры проверят соблюдение правил защищенности объектов, где предполагается отдых детей, выполнение требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. С учетом полученной информации будет дана оценка полноте осуществления полномочий контролирующими органами и органами управления", - поясняется в информации.Кроме того, отдельно прокурорам предстоит проверить соблюдение требований законодательства, касающихся организованной перевозки детей.
https://ria.ru/20210512/yakutiya-1731909964.html
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россия, игорь краснов, общество

Краснов поручил прокурорам проверить условия детского отдыха в регионах

14:53 24.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах проверить соблюдение прав детей на отдых и организацию их перевозок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В преддверии летней оздоровительной кампании генеральным прокурором РФ Игорем Красновым прокурорам всех субъектов РФ, а также приравненным к ним транспортным прокурорам дано указание об организации надзорных мероприятий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что основная цель проверок – обеспечить соблюдение уполномоченными органами требований законодательства о доступности, безопасности и надлежащем качестве услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и воспитывающимся в многодетных, малообеспеченных семьях.
"Прокуроры проверят соблюдение правил защищенности объектов, где предполагается отдых детей, выполнение требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. С учетом полученной информации будет дана оценка полноте осуществления полномочий контролирующими органами и органами управления", - поясняется в информации.
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Кроме того, отдельно прокурорам предстоит проверить соблюдение требований законодательства, касающихся организованной перевозки детей.
 
РоссияИгорь КрасновОбщество
 
 
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