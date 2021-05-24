https://ria.ru/20210524/krasnov-1733659881.html
Краснов поручил прокурорам проверить условия детского отдыха в регионах
Краснов поручил прокурорам проверить условия детского отдыха в регионах - РИА Новости, 24.05.2021
Краснов поручил прокурорам проверить условия детского отдыха в регионах
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах проверить соблюдение прав детей на отдых и организацию их перевозок, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T14:53
2021-05-24T14:53
2021-05-24T14:53
россия
игорь краснов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730270_0:52:2469:1441_1920x0_80_0_0_81c909d760572f8a486841da7f9ee0ec.jpg
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам в регионах проверить соблюдение прав детей на отдых и организацию их перевозок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."В преддверии летней оздоровительной кампании генеральным прокурором РФ Игорем Красновым прокурорам всех субъектов РФ, а также приравненным к ним транспортным прокурорам дано указание об организации надзорных мероприятий", - говорится в сообщении.Отмечается, что основная цель проверок – обеспечить соблюдение уполномоченными органами требований законодательства о доступности, безопасности и надлежащем качестве услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и воспитывающимся в многодетных, малообеспеченных семьях."Прокуроры проверят соблюдение правил защищенности объектов, где предполагается отдых детей, выполнение требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. С учетом полученной информации будет дана оценка полноте осуществления полномочий контролирующими органами и органами управления", - поясняется в информации.Кроме того, отдельно прокурорам предстоит проверить соблюдение требований законодательства, касающихся организованной перевозки детей.
https://ria.ru/20210512/yakutiya-1731909964.html
https://ria.ru/20200905/deti-1576689741.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568730270_240:0:2231:1493_1920x0_80_0_0_361a5f9d9f9c38c01d2a3e1baaf0d72f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь краснов, общество
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
поручил прокурорам в регионах проверить соблюдение прав детей на отдых и организацию их перевозок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В преддверии летней оздоровительной кампании генеральным прокурором РФ Игорем Красновым прокурорам всех субъектов РФ, а также приравненным к ним транспортным прокурорам дано указание об организации надзорных мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основная цель проверок – обеспечить соблюдение уполномоченными органами требований законодательства о доступности, безопасности и надлежащем качестве услуг по организации отдыха и оздоровления детей. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и воспитывающимся в многодетных, малообеспеченных семьях.
"Прокуроры проверят соблюдение правил защищенности объектов, где предполагается отдых детей, выполнение требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. С учетом полученной информации будет дана оценка полноте осуществления полномочий контролирующими органами и органами управления", - поясняется в информации.
Кроме того, отдельно прокурорам предстоит проверить соблюдение требований законодательства, касающихся организованной перевозки детей.