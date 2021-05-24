В Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над девочками
12:36 24.05.2021 (обновлено: 13:21 24.05.2021)
КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности двух 15-летних девочек, задержан в Краснодаре, возбуждено дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ). По данным следствия, вечером 23 мая 2021 года подозреваемый встретил на улице Симферопольской краевого центра двух 15-летних девочек. Фигурант, угрожая применением насилия, заставил несовершеннолетних проследовать с ним на территорию дошкольного учреждения, находящегося неподалеку. Там злоумышленник совершил в отношении девочек преступление сексуального характера", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, о произошедшем девочки рассказали родителям, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.
"Фигурант был задержан следователем территориального следственного отдела СКР по краю при поддержке сотрудников Росгвардии. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в релизе.
В воскресенье один из краснодарских пабликов опубликовал видео, на котором мужчина пытается войти в подъезд многоквартирного дома на улице Промышленной вместе со школьницей, но девочке удаётся этого избежать. Следующие кадры в подъезде позволяют предположить, что мужчина целенаправленно преследует девочку. Полиция сообщила о проведении проверочных мероприятий по данному факту.
По этому инциденту также возбуждено уголовное дело. "Местонахождение и личность фигуранта установлены. С ним проводятся необходимые следственные действия", - уточнили агентству в СУСК.