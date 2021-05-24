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В Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над девочками
В Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над девочками - РИА Новости, 24.05.2021
В Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над девочками
Мужчина, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности двух 15-летних девочек, задержан в Краснодаре, возбуждено дело, сообщает СУСК по... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T12:36
2021-05-24T13:21
россия
скр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
краснодар
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности двух 15-летних девочек, задержан в Краснодаре, возбуждено дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю."Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ). По данным следствия, вечером 23 мая 2021 года подозреваемый встретил на улице Симферопольской краевого центра двух 15-летних девочек. Фигурант, угрожая применением насилия, заставил несовершеннолетних проследовать с ним на территорию дошкольного учреждения, находящегося неподалеку. Там злоумышленник совершил в отношении девочек преступление сексуального характера", - говорится в сообщении.По данным СУСК, о произошедшем девочки рассказали родителям, которые сообщили об этом в правоохранительные органы."Фигурант был задержан следователем территориального следственного отдела СКР по краю при поддержке сотрудников Росгвардии. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в релизе.В воскресенье один из краснодарских пабликов опубликовал видео, на котором мужчина пытается войти в подъезд многоквартирного дома на улице Промышленной вместе со школьницей, но девочке удаётся этого избежать. Следующие кадры в подъезде позволяют предположить, что мужчина целенаправленно преследует девочку. Полиция сообщила о проведении проверочных мероприятий по данному факту.По этому инциденту также возбуждено уголовное дело. "Местонахождение и личность фигуранта установлены. С ним проводятся необходимые следственные действия", - уточнили агентству в СУСК.
https://ria.ru/20210524/sud-1733613356.html
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россия, скр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), краснодар, краснодарский край, происшествия

В Краснодаре задержали подозреваемого в надругательстве над девочками

12:36 24.05.2021 (обновлено: 13:21 24.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОДАР, 24 мая – РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в преступлении против половой неприкосновенности двух 15-летних девочек, задержан в Краснодаре, возбуждено дело, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних (п. "а" ч.3 ст.132 УК РФ). По данным следствия, вечером 23 мая 2021 года подозреваемый встретил на улице Симферопольской краевого центра двух 15-летних девочек. Фигурант, угрожая применением насилия, заставил несовершеннолетних проследовать с ним на территорию дошкольного учреждения, находящегося неподалеку. Там злоумышленник совершил в отношении девочек преступление сексуального характера", - говорится в сообщении.
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По данным СУСК, о произошедшем девочки рассказали родителям, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.
"Фигурант был задержан следователем территориального следственного отдела СКР по краю при поддержке сотрудников Росгвардии. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в релизе.
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8 апреля, 20:00
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В воскресенье один из краснодарских пабликов опубликовал видео, на котором мужчина пытается войти в подъезд многоквартирного дома на улице Промышленной вместе со школьницей, но девочке удаётся этого избежать. Следующие кадры в подъезде позволяют предположить, что мужчина целенаправленно преследует девочку. Полиция сообщила о проведении проверочных мероприятий по данному факту.
По этому инциденту также возбуждено уголовное дело. "Местонахождение и личность фигуранта установлены. С ним проводятся необходимые следственные действия", - уточнили агентству в СУСК.
 
РоссияСКРФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)КраснодарКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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