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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733724681.html
Посол раскритиковал недопуск в ЕС привитых "Спутником V" россиян
Посол раскритиковал недопуск в ЕС привитых "Спутником V" россиян - РИА Новости, 24.05.2021
Посол раскритиковал недопуск в ЕС привитых "Спутником V" россиян
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в понедельник заявил, что отсутствие регистрации в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не может быть... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T19:44
2021-05-24T19:44
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
дмитрий любинский
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
воз
евросоюз
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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в понедельник заявил, что отсутствие регистрации в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не может быть тормозящим фактором для беспрепятственных поездок россиян в европейские страны.Власти Австрии с 19 мая отменяют обязательный карантин по коронавирусу для прибывающих из большинства стран ЕС и ряда третьих стран, при въезде будет необходимо иметь сертификат о вакцинации. В качестве подтверждения вакцинации принимаются препараты, допущенные Европейским агентством по лекарственным средствам или успешно прошедшие соответствующий процесс ВОЗ.Посол сообщил, что в режиме онлайн принял участие в круглом столе Молодежного дискуссионного клуба при Координационном совете российских соотечественников в Австрии, на котором обсуждались и перспективы восстановления регулярного авиасообщения между Россией и Австрией, потока российских туристов в Австрию, а также доступности вакцины "Спутник V"."Считаю эти вопросы взаимосвязанными. Усматриваю принципиальное противоречие между стремлением правительства Австрии продвигаться к открытию прямого регулярного авиасообщения и притоку российских туристов с одной стороны, и последними заявлениями минздрава Австрии, по сути увязывающего свободу передвижения исключительно с вакцинацией прививками, допущенными медицинским агентством ЕС ЕМА, — с другой. Убеждён в том, что подобная позиция не имеет ничего общего с эффективностью "Спутник V" и не может быть тормозящим фактором для беспрепятственных поездок россиян в европейские страны", - заявил Любинский в ходе круглого стола.Глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн ранее не исключил, что в будущем люди, привитие российской вакциной "Спутник V" от коронавируса, смогут получить "зеленый паспорт" для въезда в страну при подтверждении наличия антител.Ряд послаблений, действующих с 19 мая, не распространяется на Россию. Въезд россиян в Австрию возможен только в ряде случаев. К таковым, например, относится работа и учеба, а также гражданство или резидентство в Австрии.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/koronavirus-1733328976.html
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https://radiosputnik.ria.ru/20210522/vaktsinatsiya-1733470578.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, дмитрий любинский, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, воз, евросоюз, европа, вакцинация, в мире

Посол раскритиковал недопуск в ЕС привитых "Спутником V" россиян

19:44 24.05.2021
 
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Медик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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ВЕНА, 24 мая - РИА Новости. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в понедельник заявил, что отсутствие регистрации в ЕС российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не может быть тормозящим фактором для беспрепятственных поездок россиян в европейские страны.
Власти Австрии с 19 мая отменяют обязательный карантин по коронавирусу для прибывающих из большинства стран ЕС и ряда третьих стран, при въезде будет необходимо иметь сертификат о вакцинации. В качестве подтверждения вакцинации принимаются препараты, допущенные Европейским агентством по лекарственным средствам или успешно прошедшие соответствующий процесс ВОЗ.
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Посол сообщил, что в режиме онлайн принял участие в круглом столе Молодежного дискуссионного клуба при Координационном совете российских соотечественников в Австрии, на котором обсуждались и перспективы восстановления регулярного авиасообщения между Россией и Австрией, потока российских туристов в Австрию, а также доступности вакцины "Спутник V".
"Считаю эти вопросы взаимосвязанными. Усматриваю принципиальное противоречие между стремлением правительства Австрии продвигаться к открытию прямого регулярного авиасообщения и притоку российских туристов с одной стороны, и последними заявлениями минздрава Австрии, по сути увязывающего свободу передвижения исключительно с вакцинацией прививками, допущенными медицинским агентством ЕС ЕМА, — с другой. Убеждён в том, что подобная позиция не имеет ничего общего с эффективностью "Спутник V" и не может быть тормозящим фактором для беспрепятственных поездок россиян в европейские страны", - заявил Любинский в ходе круглого стола.
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Глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн ранее не исключил, что в будущем люди, привитие российской вакциной "Спутник V" от коронавируса, смогут получить "зеленый паспорт" для въезда в страну при подтверждении наличия антител.
Ряд послаблений, действующих с 19 мая, не распространяется на Россию. Въезд россиян в Австрию возможен только в ряде случаев. К таковым, например, относится работа и учеба, а также гражданство или резидентство в Австрии.
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Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что после завершения инспекторских проверок в России в агентстве смогут озвучить график оценки препарата.
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