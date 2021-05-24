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В Москве за сутки госпитализировали 906 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 906 человек с COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021
В Москве за сутки госпитализировали 906 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 906 человек с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:53
2021-05-24T11:53
2021-05-24T11:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 906 человек с коронавирусом, сообщает в понедельник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что в столице скончались 59 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, москва, общество