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Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом заболеваемости COVID-19
Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021
Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом заболеваемости COVID-19
Прироста заболеваемости COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 24.05.2021
2021-05-24T11:32
2021-05-24T11:32
2021-05-24T11:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прироста заболеваемости COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%; Республика Тыва - 0,03%; Камчатский край - 0,04%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество