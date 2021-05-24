https://ria.ru/20210524/koronavirus-1733612062.html

Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом заболеваемости COVID-19

Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 24.05.2021

Оперштаб назвал регионы с минимальным приростом заболеваемости COVID-19

Прироста заболеваемости COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T11:32

2021-05-24T11:32

2021-05-24T11:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прироста заболеваемости COVID-19 за сутки нет в Еврейской автономной области, Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%; Республика Тыва - 0,03%; Камчатский край - 0,04%", - говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество